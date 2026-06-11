El Poble Nou de Benitatxell retoma el ciclo de meditaciones ‘Respira l’estiu’ como apuesta por un turismo consciente y respetuoso

El Poble Nou de Benitatxell continúa afianzando su apuesta estratégica por un modelo de vida saludable y un turismo consciente. Bajo el paraguas institucional ‘Turismo para respirar. Meditalo aquí’, la concejalía de Turismo reconduce su propuesta estival itinerante ‘Respira l’estiu’, planteada como una extensión natural y conectada con el círculo de práctica mensual del programa ‘Dojo Benitatxell’ que se desarrolla a lo largo de todo el año. Esta fórmula transversal garantiza una continuidad formativa y espiritual tanto para el vecindario de la localidad como para los visitantes.

Meditación: paisaje increíble y reencuentro con el paisaje interior / Levante-EMV

Para hacerlo posible, el municipio vuelve a confiar el liderazgo de sus sesiones a los especialistas Natalia Escuredo y Carlos Ciller, los cuales guían ambas iniciativas y consolidan la marca. El cuidado del cuerpo y la mente no se limita a la temporada de vacaciones. Dojo ofrece encuentros regulares todos los meses, pero con la llegada de los meses estivales, la práctica se traslada al aire libre en grupos reducidos para minimizar el impacto ambiental y poner en valor el patrimonio paisajístico del municipio. Las sesiones, también gratuitas, se celebrarán los viernes, a las 19:30 h, de manera itinerante:

Viernes 26 de junio: ‘Respira El Portalet’ (Lugar de encuentro: plaza de la Iglesia).

‘Respira El Portalet’ (Lugar de encuentro: plaza de la Iglesia). Viernes 10 de julio: ‘Respira el Moraig’ (Lugar de encuentro: parking de la cala del Moraig).

‘Respira el Moraig’ (Lugar de encuentro: parking de la cala del Moraig). Viernes 31 de julio: ‘Respira el Roabit’ (Lugar de encuentro: calle Thomas Wilson, junto al bar de las pistas de pádel).

‘Respira el Roabit’ (Lugar de encuentro: calle Thomas Wilson, junto al bar de las pistas de pádel). Viernes 14 de agosto: ‘Respira Les Fonts’ (Lugar de encuentro: parque de Les Fonts).

‘Respira Les Fonts’ (Lugar de encuentro: parque de Les Fonts). Viernes 28 de agosto: ‘Respira l’Abiar’ (Lugar de encuentro: Pous de l’Abiar).

Inscripciones

Debido a las características de los espacios, las plazas son limitadas. Las inscripciones son gratuitas y pueden tramitarse a través de la página de inscripciones del Ayuntamiento: https://esdeveniments.benitatxell.es/ .

La programación de "Respira l'estiu" / Levante-EMV

Con la finalidad de dar facilidades a todo el público, las inscripciones se realizarán de manera escalonada: ahora mismo se abre la reserva exclusivamente para la primera cita (26 de junio), mientras que los formularios del resto de sesiones se irán habilitando consecutivamente el lunes posterior a la celebración de la experiencia anterior. Toda la información está también centralizada en el portal www.turismeperarespirar.com .

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“Nuestra apuesta por el bienestar es un compromiso firme a lo largo de todo el año. Uniendo la actividad permanente de Dojo Benitatxell con el ciclo del verano generamos un hábito de salud y respeto mutuo. Este recurso busca fomentar un turismo diferente, lejos de masificaciones y en conexión con la naturaleza, respetando la forma de vida propia de la población local, su lengua, tradiciones y costumbres”, ha señalado el concejal de Turismo, Víctor Bisquert.