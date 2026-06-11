Restaurados y absueltos de la carcoma de los pecados: los confesionarios de Xàbia, como nuevos

Los pecados (la mayoría pecadillos veniales) son insectos xilófagos que carcomen la conciencia. Podría pensarse que eso de los remordimientos es una cosa abstracta y que se queda en "un sótano más negro que mi reputación" ("Contra Jaime Gil de Biedma"). Pero la culpa es poderosa y roe poco a poco. Es una carcoma que hace estragos. En Xàbia, en la iglesia gótica de Sant Bertomeu, los confesionarios, artefactos de la redención y la absolución, estaban muy deteriorados. Los voraces xilófagos se habían dado un festín. A los confesionarios, los tres de Sant Bertomeu, les ha llegado el momento del "ego te absolvo". Se han quitado el "rrum, rrum" de la carcoma, ese susurro devorador que reconcome.

Un restaurado y flamante confesionario / Parroquia de Sant Bertomeu

El experto Vicent Català, restaurador habitual del patrimonio de la iglesia, está recuperando los castigados confesionarios. Su labor es magnífica. Los restaura a conciencia. Quedan como nuevos. Quedan liberados de la carga acumulada de tantas y tantas pequeñas faltas.

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Pecadillos de pueblo, carcoma invisible

Los confesionarios de la parroquia de Sant Bertomeu, redimidos. Ya están listos para guardar tras el barniz de la lustrosa madera otra colección de secretos "inconfesables", de pecadillos de pueblo. Cambian los tiempos, pero los deslices y flaquezas siguen siendo veniales, una carcoma casi invisible.