Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaTiempo Comunitat ValencianaJorge BellverWhatsapp MazónGigafactoría de VolkswagenHuelga metrovalencia hoyTipos de interés BCE
instagramlinkedin

Sospechoso accidente en la AP-7 entre Ondara y Benissa: el conductor de uno de los coches escapa a la carrera por los bancales

La Guardia Civil ya ha atrapado al conductor que se había fugado y está recabando los testimonios de los otros implicados en el siniestro

El accidente ha provocado un gran atasco en la autopista

Imagen de archivo de una atasco en la AP-7 en la Marina Alta

Imagen de archivo de una atasco en la AP-7 en la Marina Alta / A. P. F.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alfons Padilla

Alfons Padilla

Pedreguer/Gata de Gorgos

Un accidente con conductor a la fuga. Pero no se ha fugado pisando el acelerador, sino bajándose del coche y echando a correr. Ha ocurrido esta mañana en el tramo de la AP-7 entre las salidas de Ondara y Benissa (términos de Pedreguer y Gata de Gorgos). Dos coches que iban en dirección a Alicante han chocado. Las circunstancias del accidente son extrañísimas. El conductor de uno de los vehículos ha bajado rápidamente y ha saltado el pretil de la autopista y la valla. Ha escapado a la carrera por los bancales de naranjos. Los ocupantes del otro vehículo, según los testigos, habrían iniciado su persecución.

Colapso en la autopista

En seguida ha llegado la Guardia Civil, que ha tomado declaración a los ocupantes de los vehículos. Al final, ha atrapado al conductor que se había fugado a la carrera. El accidente y, sobre todo, el comportamiento de los implicados son pelín sospechosos. Lo que no genera sospecha ninguna es el gran atasco que hay en la autopista.

Noticias relacionadas

Los agentes también están intentando regular el tráfico. Los coches están bloqueados. Hay una cola de impresión. Este tramo de la AP-7 está colapsado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos hermanos daneses se enamoran de los riuraus y compran y restauran el del Ferrandet de Benissa, del siglo XVII
  2. Emerge el segundo animal más grande del mundo en Dénia: comienza la temporada de avistamiento de ballenas
  3. Más y más atunes: el espectáculo de descargar los enormes túnidos en el puerto de Xàbia
  4. La Granadella de Xàbia, a las 10 de la mañana: ¡Éramos pocos y se adelantó el verano!
  5. Renace el Tosalet: Xàbia recuperará su gran club social inaugurado en 1967
  6. Muere en Xàbia una mujer de 76 años al quedar atrapada con su silla de ruedas en el elevador de su chalé
  7. La empresa de Xàbia Asevi abrirá factoría en el polígono de Pego
  8. La transformación de la Cala Blanca de Xàbia: una finca histórica a la venta por 13 millones, demoliciones para más chalés de lujo y el declive de las casitas con torre

Sospechoso accidente en la AP-7 entre Ondara y Benissa: el conductor de uno de los coches escapa a la carrera por los bancales

Sospechoso accidente en la AP-7 entre Ondara y Benissa: el conductor de uno de los coches escapa a la carrera por los bancales

El mar saca en Xàbia un calderón gris muerto que lleva enganchada una red prohibida que aún se usa en el Magreb

El mar saca en Xàbia un calderón gris muerto que lleva enganchada una red prohibida que aún se usa en el Magreb

Uno de los mejores conjuntos de metales del mundo actuará en Música a l'Estiu de Xàbia

Uno de los mejores conjuntos de metales del mundo actuará en Música a l'Estiu de Xàbia

Restaurados y absueltos de la carcoma de los pecados: los confesionarios de Xàbia, como nuevos

Restaurados y absueltos de la carcoma de los pecados: los confesionarios de Xàbia, como nuevos

Sin plazas para personas con diversidad funcional en la Marina Alta: madres y padres, obligados a dejarse sus trabajos para atender a sus hijos

Sin plazas para personas con diversidad funcional en la Marina Alta: madres y padres, obligados a dejarse sus trabajos para atender a sus hijos

Dénia lo ve (casi) todo: despliega las primeras 85 cámaras de vigilancia en edificios públicos y calles y llegará a las 250

Dénia lo ve (casi) todo: despliega las primeras 85 cámaras de vigilancia en edificios públicos y calles y llegará a las 250

Llega el Mundial y se dispara el fraude de las camisetas de fútbol falsificadas: intervienen 2.277 prendas en el mercadillo de Dénia

Llega el Mundial y se dispara el fraude de las camisetas de fútbol falsificadas: intervienen 2.277 prendas en el mercadillo de Dénia

Bretxa salarial de fins a 400 euros en l’Hospital i el Departament de Salut de Dénia

Tracking Pixel Contents