Sospechoso accidente en la AP-7 entre Ondara y Benissa: el conductor de uno de los coches escapa a la carrera por los bancales
La Guardia Civil ya ha atrapado al conductor que se había fugado y está recabando los testimonios de los otros implicados en el siniestro
El accidente ha provocado un gran atasco en la autopista
Un accidente con conductor a la fuga. Pero no se ha fugado pisando el acelerador, sino bajándose del coche y echando a correr. Ha ocurrido esta mañana en el tramo de la AP-7 entre las salidas de Ondara y Benissa (términos de Pedreguer y Gata de Gorgos). Dos coches que iban en dirección a Alicante han chocado. Las circunstancias del accidente son extrañísimas. El conductor de uno de los vehículos ha bajado rápidamente y ha saltado el pretil de la autopista y la valla. Ha escapado a la carrera por los bancales de naranjos. Los ocupantes del otro vehículo, según los testigos, habrían iniciado su persecución.
Colapso en la autopista
En seguida ha llegado la Guardia Civil, que ha tomado declaración a los ocupantes de los vehículos. Al final, ha atrapado al conductor que se había fugado a la carrera. El accidente y, sobre todo, el comportamiento de los implicados son pelín sospechosos. Lo que no genera sospecha ninguna es el gran atasco que hay en la autopista.
Los agentes también están intentando regular el tráfico. Los coches están bloqueados. Hay una cola de impresión. Este tramo de la AP-7 está colapsado.
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