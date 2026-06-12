Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaTiempo Comunitat ValencianaJorge BellverWhatsapp MazónBulevar García LorcaHuelga metrovalencia hoyJosé Luis Sastre
instagramlinkedin

Abandonan atada entre basura a una perrita en Dénia

La protectora rescató al animal y advierte de que podría haber tenido cachorros recientemente

La perrita, atada y abandonada entre basura

La perrita, atada y abandonada entre basura / APAD

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Teresa Andreu

Dénia

La imagen duele. La fotografía la ha difundido APAD, la protectora de animales de Dénia. Es un claro ejemplo de maltrato animal. Los voluntarios de la protectora rescataron a esta perrita. La hallaron atada junto a los contenedores de basura de la partida del Tossalet. El animal estaba rodeado de basura.

Preocupados por los cachorros

Los voluntarios de APAD han expresado su inquietud tanto por el abandono de esta perrita (están intentando localizar a sus dueños) como por le hecho de que daba la impresión de que hubiera parido recientemente. "Nos preocupa especialmente qué ha podido pasar con los cachorros".

Noticias relacionadas

La protectora ha difundido la fotografía para que quienes puedan reconocer a la perrita se pongan en contacto con ellos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos hermanos daneses se enamoran de los riuraus y compran y restauran el del Ferrandet de Benissa, del siglo XVII
  2. Emerge el segundo animal más grande del mundo en Dénia: comienza la temporada de avistamiento de ballenas
  3. Más y más atunes: el espectáculo de descargar los enormes túnidos en el puerto de Xàbia
  4. La Granadella de Xàbia, a las 10 de la mañana: ¡Éramos pocos y se adelantó el verano!
  5. Renace el Tosalet: Xàbia recuperará su gran club social inaugurado en 1967
  6. Muere en Xàbia una mujer de 76 años al quedar atrapada con su silla de ruedas en el elevador de su chalé
  7. La empresa de Xàbia Asevi abrirá factoría en el polígono de Pego
  8. La transformación de la Cala Blanca de Xàbia: una finca histórica a la venta por 13 millones, demoliciones para más chalés de lujo y el declive de las casitas con torre

Abandonan atada entre basura a una perrita en Dénia

Abandonan atada entre basura a una perrita en Dénia

Benitatxell amplía el aclamado ciclo de catas ‘Tasta l’estiu’ con nuevos productos de proximidad y cinco experiencias

Benitatxell amplía el aclamado ciclo de catas ‘Tasta l’estiu’ con nuevos productos de proximidad y cinco experiencias

Dénia baja la barrera en el tramo final de les Rotes este sábado: cerrado el acceso a coches para evitar colapsos

Dénia baja la barrera en el tramo final de les Rotes este sábado: cerrado el acceso a coches para evitar colapsos

Dénia acoge el encuentro senior de la ONCE Comunitat Valenciana

Dénia acoge el encuentro senior de la ONCE Comunitat Valenciana

El Poble Nou de Benitatxell retoma el ciclo de meditaciones ‘Respira l’estiu’ como apuesta por un turismo consciente y respetuoso

El Poble Nou de Benitatxell retoma el ciclo de meditaciones ‘Respira l’estiu’ como apuesta por un turismo consciente y respetuoso

Calp convoca las ayudas Bono Baby para familias con menores de 0 a 3 años

Calp convoca las ayudas Bono Baby para familias con menores de 0 a 3 años

Sospechoso accidente en la AP-7 entre Ondara y Benissa: el conductor de uno de los coches escapa a la carrera por los bancales

Sospechoso accidente en la AP-7 entre Ondara y Benissa: el conductor de uno de los coches escapa a la carrera por los bancales

El mar saca en Xàbia un calderón gris muerto que lleva enganchada una red prohibida que aún se usa en el Magreb

El mar saca en Xàbia un calderón gris muerto que lleva enganchada una red prohibida que aún se usa en el Magreb
Tracking Pixel Contents