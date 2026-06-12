Abandonan atada entre basura a una perrita en Dénia
La protectora rescató al animal y advierte de que podría haber tenido cachorros recientemente
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Dénia
La imagen duele. La fotografía la ha difundido APAD, la protectora de animales de Dénia. Es un claro ejemplo de maltrato animal. Los voluntarios de la protectora rescataron a esta perrita. La hallaron atada junto a los contenedores de basura de la partida del Tossalet. El animal estaba rodeado de basura.
Preocupados por los cachorros
Los voluntarios de APAD han expresado su inquietud tanto por el abandono de esta perrita (están intentando localizar a sus dueños) como por le hecho de que daba la impresión de que hubiera parido recientemente. "Nos preocupa especialmente qué ha podido pasar con los cachorros".
La protectora ha difundido la fotografía para que quienes puedan reconocer a la perrita se pongan en contacto con ellos.
- Dos hermanos daneses se enamoran de los riuraus y compran y restauran el del Ferrandet de Benissa, del siglo XVII
- Emerge el segundo animal más grande del mundo en Dénia: comienza la temporada de avistamiento de ballenas
- Más y más atunes: el espectáculo de descargar los enormes túnidos en el puerto de Xàbia
- La Granadella de Xàbia, a las 10 de la mañana: ¡Éramos pocos y se adelantó el verano!
- Renace el Tosalet: Xàbia recuperará su gran club social inaugurado en 1967
- Muere en Xàbia una mujer de 76 años al quedar atrapada con su silla de ruedas en el elevador de su chalé
- La empresa de Xàbia Asevi abrirá factoría en el polígono de Pego
- La transformación de la Cala Blanca de Xàbia: una finca histórica a la venta por 13 millones, demoliciones para más chalés de lujo y el declive de las casitas con torre