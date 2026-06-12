Abandonan atada entre basura a una perrita en Dénia

La imagen duele. La fotografía la ha difundido APAD, la protectora de animales de Dénia. Es un claro ejemplo de maltrato animal. Los voluntarios de la protectora rescataron a esta perrita. La hallaron atada junto a los contenedores de basura de la partida del Tossalet. El animal estaba rodeado de basura.

Preocupados por los cachorros

Los voluntarios de APAD han expresado su inquietud tanto por el abandono de esta perrita (están intentando localizar a sus dueños) como por le hecho de que daba la impresión de que hubiera parido recientemente. "Nos preocupa especialmente qué ha podido pasar con los cachorros".

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La protectora ha difundido la fotografía para que quienes puedan reconocer a la perrita se pongan en contacto con ellos.