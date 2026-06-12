Bus eléctrico y cardioprotegido, calle peatonal y plaza que es refugio climático: Dénia, paso a paso

Bus eléctrico, cardioprotegido y espacio seguro frente a agresiones machistas o sexuales. Un autobús es en Dénia más que un vehículo para ir de aquí para allá. Es la revolución en la movilidad. El lunes, a las 7 de la mañana, arranca el nuevo servicio de transporte público. "Las cinco líneas conectan barrios y servicios: acercan a nuestros jóvenes a los centros de estudio, a los trabajadores a sus puestos de trabajo, y nos llevan al mercado, al centro de salud, al hospital, a una estación de intermodalidad y, sobre todo, garantizan la autonomía de nuestros mayores", ha destacado hoy el concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Scotto.

La presentación pública del nuevo transporte urbano (BusDénia) ha tenido lugar en la calle Marqués de Campo. La peatonalización de este gran bulevar fue, quizá, el primer gran paso hacia la nueva movilidad. El autobús eléctrico estaba ante la plaza María Hervás, un refugio climático (sombra y vegetación). Dénia se quita tráfico y malos humos y rompe la dependencia absoluta del coche.

El alcalde, Vicent Grimalt, quien el lunes dimite para dejar paso a Rafa Carrió, ha convenido que la peatonalización de Marqués de Campo, la plaza María Hervás (lleva el nombre de una médica e investigadora pionera) y la puesta en marcha del nuevo transporte público son "tres hitos" que le han cambiado el paso a Dénia. La ciudad es más amable, camina, pasea y se sube al bús eléctrico e híbrido.

El autobús eléctrico se ha presentado en la calle Marqués de Campo / A. P. F.

Ganar tiempo que se pierde buscando aparcamiento

Javier Scotto ha precisado que la puesta en marcha del nuevo servicio de autobús es "el principio de un viaje". "Dejamos el coche para liberarnos. El servicio de bus es generador del tiempo que perdemos buscando aparcamiento. Mejor coger el autobús y destinar nuestro tiempo a lo que más nos importa".

La presentación del autobús eléctrico, uno de los vehículos del nuevo servicio BusDénia / A. P. F.

Ha avanzado que en enero de 2027 se hará un diagnóstico de BusDénia y que esperan que en tres años (la concesión es por diez) el servicio esté consolidado y la ciudadanía se haya habituado a coger a diario el autobús. Ha recordado que el autobús representa "inclusión y cohesión social" y ha destacado que la política de bonificación tarifaria (el billete vale 1,65 euros, pero hay bonos y descuentos muy importantes) "alivia el bolsillo de las familias frente al abuso del coche y sus costes".

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Cardioprotegido, espacio seguro y 100 % eléctrico: más que un autobús / A. P. F.

El autobús echa a andar el lunes. Los primeros 15 días es gratis. Las cinco líneas (Hospital de Dénia, Costa Calma, les Marines, les Rotes y Circular) llegan a prácticamente todos los puntos del término municipal. El autobús eléctrico que hoy ha entrado en la peatonal calle Marqués de Campo recorrerá el centro urbano. Es silencioso. Está equipado con un desfibrilador. Y es un espacio seguro frente a agresiones machistas o sexuales. Todos los conductores han realizado formación de género.