El colegio de barracones de Xàbia avanza sobre el alambre: la alcaldesa salva con su voto de calidad la partida de 1,2 millones para urbanizar la parcela

Barracones en el alambre. La educación es puro equilibrio. El voto de calidad de la alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, del PP, ha salvado en el pleno de hoy la aprobación de una modificación de créditos de 4,6 millones que incluye la partida de 1,2 millones para urbanizar la parcela donde la conselleria de Educación montará el colegio provisional de barracones. La alcaldesa ya tuvo que desempatar hace semanas la votación de la cesión de los terrenos. El gobierno de Xàbia (PP y CpJ) está en minoría. La tectónica política local es bien curiosa. En estos temas del colegio provisional, votan juntos PSPV y Vox. Mientras, la portavoz de Compromís, Carme Català, se abstiene. La valencianista le salva los muebles al bipartito. Se puede interpretar de muchas maneras, pero una posible es que ella es la más coherente: nunca se alinea con la extrema derecha. Al portavoz de Vox, José Marcos Pons, la alcaldesa lo apartó del gobierno cuando se supo que lo estaban investigando por acosar sexualmente a una asesora municipal. El gobierno local se quedó en minoría y ahora hace equilibrios.

Mientras, el portavoz de Vox lo que hace es contorsionismo. Hoy ha sido capaz de meter en la misma frase que gastar 1,2 millones en urbanizar la parcela del colegio provisional (10.000 metros cuadrados) es "derrochar el dinero" y que él está convencido de que esa cantidad se queda corta para hacer los pluviales y el alcantarillado, instalar el alumbrado, construir las aceras y asfaltar.

El debate ha sido el mismo que en otros plenos. El portavoz socialista José Chulvi ha insistido en que en ese suelo se debía construir el segundo pabellón y que cederlo ahora para un colegio provisional es "sacrificar" el futuro deportivo de Xàbia. Ha asegurado que la cosa se desenfoca si se plantea en términos de elegir entre educación y deporte. Ha dicho que la disyuntiva es entre "planificar bien o improvisar". Y ha afirmado, claro, que el gobierno local va a salto de mata.

La concejala de Educación, Mavi Pérez, ha reiterado que Xàbia necesita un colegio provisional como el respirar. "Es urgente. He dicho y hoy repito que tenemos algunas instalaciones en estado deplorable (los barracones del colegio Graüll tienen más de 20 años) y no podemos seguir así". Ha aseverado que el sexto colegio, el definitivo (de obra), debe estar construido en 5 años a más tardar. Mientras tanto, el provisional aliviará la saturación que ahora mismo hay en las aulas.

La alcaldesa ha afirmado que gastar 1,2 millones en urbanizar la parcela no es tirar el dinero, ya que esas obras no son provisionales, sino definitivas y luego, cuando se desmonte el colegio de barracones, servirán para las instalaciones deportivas que se construyan allí. "Además, destinar dinero a educación nunca es derrochar", ha enfatizado Cardona. Y, ojo, esta frase la ha dicho una alcaldesa del PP y no en un momento neutro, sino cuando los docentes siguen en pie de guerra contra la conselleria de Educación.

Los 1,2 millones de urbanizar los 10.000 metros cuadrados del colegio provisional de barracones hay que ponerlos en contexto. La obra pública vale un ojo de la cara. A Calp, adecuar los terrenos (30.000 m2) para el instituto y el colegio de prefabricadas le costó 3 millones de euros. Luego, la instalación y los barracones sí los paga conselleria, pero a los ayuntamientos les toca hacer todas las obras de urbanización.

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Superar "match point"

El colegio provisional de Xàbia avanza sobre el alambre. Salvado ya en dos ocasiones por el voto de calidad de la alcaldesa. Y queda mucho camino: licitar las obras de reurbanización, adjudicarlas, que la empresa las haga y luego confiar (y es mucho confiar) en que la conselleria de educación instale a toda prisa las prefabricadas. Va a ser un proceso tortuoso. Y el gobierno local va superando como puede los "match point".