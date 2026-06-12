Cultura que fa camí: versos de Maria Ibars i Juan Chabás, en els dos primers plafons ceràmics de la "Travessia de les Paraules"
Les peces ceràmiques les ha modelades Cristina Pedrós i els poemes que es reprodueixen són "Canto a mi soledad" i "Constatació"
Cultura que fa camí. A penes uns metres separen la plaça del Consell de la plaça de la Constitució de Dénia, unides per este lloc de pas que, des de hui, coneixerem com la travessia de les Paraules. Un projecte impulsat per l’Ajuntament de Dénia arran la celebració de l’Any Maria Ibars i de la commemoració del 125 aniversari del naixement de Juan Chabás, que vol convertir la passejada dels vianants en inspiració alhora que difondre les paraules que personatges al llarg de la història han dedicat a la ciutat.
En col·laboració amb la ceramista Cristina Pedrós, ja s’han instal·lat a la travessia els dos primers plafons, dedicats a Maria Ibars i a Juan Chabás. Taulells de fang cuit del color de l’arena, amb un modelatge manual i textures, emmarcats amb elements que remeten a la mar, enquadren els textos seleccionats de Juan Chabás, “Canto a mi soledad” de l’obra Puerto de sombra, i de Maria Ibars, els versos de “Constatació”, inclosos en Poemes de Penyamar. Paraules que destil·len estima, admiració i enyorança per una Dénia que va ser fonamental en la seua vida i obra.
Lectura pausada i reflexiva
En paraules de l’artesana, “la representació del text amb ceràmica permet una lectura pausada i reflexiva que transforma el mur en un espai de contemplació i identitat compartida, on l’art i la cultura formaran part de la vida quotidiana del municipi”.
El regidor de Cultura, Raúl García de la Reina, ha indicat que “es tracta d’un projecte viu, que anirà conformant-se en el temps, incorporant, pas a pas, el vast llegat de paraules que la ciutat de Dénia ha inspirat”.
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