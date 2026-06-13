La familia del joven asesinado en Dénia hace 33 años recupera más restos óseos y jirones de ropa: "Se lo tragó la tierra; no consentiremos que se lo trague el olvido"

"Se lo tragó la tierra. No consentiremos que ahora se lo trague el olvido", afirma César, hermano de Juan Navarro, el vecino de Dénia asesinado hace 33 años y cuyo cuerpo está enterrado en lo que fue el corral (ahora enlosado) de una casa pegada a la muralla del castillo, en pleno centro de la ciudad. La familia exige justicia. Ha logrado que la dueña de la casa les deje seguir excavando y recuperando el cadáver de Juan. En estos últimos dos días, han hallado más restos óseos y jirones de ropa. La familia entrega los restos a la Policía Nacional. "Para nosotros es una tarea costosa y muy dolorosa. Nos seguimos sintiendo muy solos", afirma César, que pide "humanidad" para hacer entender que necesitan comprensión y ayuda en este desgarrador trance de ir recuperando poco a poco el cadáver de su hermano, quien tenía 27 años cuando lo mataron.

Los restos óseos salen cubiertos de barro / Levante-EMV

La familia está rota de dolor. Mantenían, después de 33 años, la esperanza de reencontrarse con el hermano extrañamente desaparecido. Antes de Navidad, una de las hermanas (Mari Luz) les habría confesado que a Juan lo mataron sus padres (la familia sostiene que también participaron esta hermana y su marido) y lo descuartizaron y enterraron en el corral de la casa donde entonces vivían. La macabra revelación llegó cuando el padre ya había fallecido (murió en 2009 y se llevó el secreto a la tumba) y cuando, según la familia, esta hermana ya era plenamente consciente de que el crimen había prescrito. La madre, de 71 años, también ha relatado que a Juan lo mató su padre y que ella, su hija Mari Luz y su yerno lo enterraron en el corral.

Jirones de ropa también recuperados / Levante-EMV

La familia constató que así era cuando consiguió por primera vez que la dueña de la casa les dejara excavar. Recuperaron los primeros huesos. Ahora han logrado que la propietaria les deje proseguir con unos trabajos que pagan ellos. "No vamos a parar hasta recuperar todos los restos de Juan. Queremos darle una sepultura digna", asegura César.

Exhumar el cadáver es complicado. La familia explica a Levante-EMV que el subsuelo es muy fangoso y los restos que van hallando están sumergidos en el barro. Están rescatando huesos y también trozos de ropa.

Otro de los restos óseos / Levante-EMV

Los hermanos y sobrinos de Juan (son una familia larguísima) han colgado pancartas en la Plaça del Consell y junto al ayuntamiento de Dénia (la casa donde está enterrado el cadáver está en la calle Hospital, justo detrás del ayuntamiento). Permanecen allí noche y día. Es su forma de velar a Juan, de pedir justicia y de expresar su dolor. Dicen que no se marcharán hasta tener la certeza de haber recuperado todos los restos óseos.

Otro hueso hallado por la familia / Levante-EMV

"Se merece un entierro digno"

Son muy conscientes de que los expertos de la Policía Nacional cotejarán el ADN (ya han tomado muestras a varios familiares) para cerciorarse de lo que parece un hecho, que los huesos que van recuperando son los de Juan, el hermano y tío al que han estado buscando durante 33 años. Todo ese proceso llevará un tiempo. La familia quiere, luego, dar sepultura al cadáver. "Se merece un entierro digno y que alivie un poco el dolor que sentimos", indica César.

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Eso es lo que reclama esta familia. También intentará que se reabra el caso y no quede impune el asesinato. Pero intuyen que va a ser complicado. En todo caso, lo que sí dan por seguro es que van a seguir luchando siempre por mantener viva la memoria de Juan.