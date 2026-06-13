Maribel y la edad de oro de la cultura en Dénia: "Lo que sentimos trasciende el reconocimiento, es un acto de estima"

La cultura son horas. Maribel Font le ha echado muchísimas horas (toda una vida) a la cultura. Los artistas de la Marina Alta saben que ha sido mucho más que una muy eficiente funcionaria. Es una amiga. La cultura es complicidad. Y mano izquierda. Maribel Font, la técnica de Cultura de Dénia durante casi 40 años, ha trabajado codo a codo con esta gente a veces anárquica de la cultura. Pero por anárquicos y un punto caóticos que sean los creadores saben de sobra que Maribel se lo ha puesto todo fácil y los ha entendido perfectamente. "Lo que sentimos todos es más que reconocimiento. Esta exposición es un acto de estima", expresó este viernes Toni Reig en la inauguración en el Centre d'art l'Estació de Dénia de la muestra "Homenatge a Maribel Font".

La sala, abarrotada, reflejaba muy bien lo que dijo Maribel. "Mi labor ha sido durante todos estos años crear un puente entre vosotros, los artistas, y el mundo". Unos y otros, los creadores y el público, han querido mostrar su gratitud a Maribel. Su labor discreta, meticulosa y a veces oscura ha dado luz a una programación cultural, la de Dénia, espléndida, insuperable.

Joan Castejón y Maribel Font, durante la inauguración de la exposición / A. P. F.

"Me emociona y hace feliz estar con tanta gente estimada. Ni en mis mejores sueños hubiera pensado que me regalaseis un reconococimiento como este, un reconocimiento que nace del corazón y la estima sincera", afirmó Maribel Font, que destacó que es importante que se dignifique la labor de los funcionarios de la cultura.

Toni Reig recordó que la homenajeada es licenciada en historia y que descubrió el oficio de organizar actos culturales en la Escola Taller Castell de Dénia. "Allí adquirió sus primeras nociones de gestión cultural. En 1991, empezó a trabajar en el ayuntamiento como animadora cultural y, en el año 2000, ya obtuvo la plaza de técnica superior y de jefa del departamento municipal de Cultura".

"Nosotros, los artistas, somos la familia que ella ha creado", dijo el escultor de Benissa Quico Torres. "Se merece una calle. Para muchos de nosotros venir a Dénia a exponer era como ir a Nueva York. Su labor ha sido fundamental. El arte me ha dado muchísimas cosas, pero me ha dado sobre todo personas. Y Maribel forma parte de mi historia como artista".

Un modelo cultural de ciudad

"Ella nos ha dejado un modelo cultural de ciudad de calidad y dignidad", añadió Toni Reig.

Mientras, Vicent Grimalt recalcó lo especial que era para él que su último acto cultural como alcalde de Dénia (dimite este lunes) fuese el homenaje a Maribel. "Ella ha hecho posible que nuestra ciudad destaque por la gran diversidad de actos culturales". El alcalde recordó lo complicado, casi "dramático", que fue organizar los primeros conciertos y representaciones teatrales tras el confinamiento de la pandemia (había rígidas normas de distancia social). Dénia hizo entonces de la cultura esperanza. La ciudad recuperaba la vida. "Recuerdo que al elenco de uno de los primeros grupos de teatro que actuó entonces en Dénia se le saltaba las lágrimas. Nos daban las gracias por volver a hacer actos culturales.

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En la exposición "Homenatge a Maribel Font" participan los artistas Pep Aguilar, Rafael Armengol, Óscar Bento, Ramón Cárdenas, Rafael Carrió, Joan Castejón, Xavier Fornés, Josep Ginestar, Andrés Jaén, Nina Llorens, Modesto Martí, Toni Marí, Imma Mengual, Cristina Minguillón, Salvador Mollá, Jaume Monfort, Morales Peris, Manuel Navas, Toni Ortolà, Ramón Pérez Carrió, Anna Perles, Carmen S. Ruano, Teo San José, Quico Torres y Hans D. Zingraff. Maribel les dio las gracias uno a uno.