Un joven fallece al precipitarse del acantilado en la cala Advocat de Benissa

Primer accidente grave (y fatal) en la temporada de calas en la Marina Alta. Un joven de unos 30 años falleció ayer sábado, a última hora de la tarde, al precipitarse del acantilado de la cala Advocat, en Benissa. No ha trascendido todavía cómo pudo ocurrir el accidente. Sí se sabe que el joven, aunque no se encontró entre su ropa la documentación, era extranjero. El litoral de Benissa es muy escarpado. Hay tramos de acantilados de margas en los que el terreno es muy quebradizo, se deshace. Es fácil resbalar y sufrir una caída al pisar las piedras y la gravilla sueltas.

Acudieron la Policía Local, la Guardia Civil y los servicios sanitarios. También se movilizó, en principio, a los bomberos, pero no llegaron a intervenir. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.