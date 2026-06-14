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La puerta azul se pone verde: los docentes transforman un icono turístico valenciano y de Xàbia

Quienes han posado hoy en la archifotografiada puerta de la cala de la Barraca lo han hecho con un fondo reivindicativo: los profesores y las familias han colocado un papel mural verde y con los lemas "vaga educativa" y "posem de moda la dignitat"

Los docentes junto a la transformada puerta azul, hoy puerta verde

Los docentes junto a la transformada puerta azul, hoy puerta verde / Levante-EMV

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Los docentes y las familias responden a los portazos de la conselleria de Educación. Le han dado una metafórica mano de pintura (en realidad, han colocado un papel mural) a uno de los iconos turísticos de la Comunitat Valenciana, la archifamosa puerta azul de la cala de la Barraca de Xàbia. Le han dado tono verde, el color de la huelga y de las multitudinarias manifestaciones que han protagonizado los profesores en las últimas semanas. Es una acción de mucho efecto. El verde simboliza la defensa de la educación pública.

La puerta azul es hoy la puerta verde

La puerta azul es hoy la puerta verde / Levante-EMV

A las 7 de la mañana, bien temprano, las asambleas de docentes de Xàbia y de la Marina Alta, en colaboración con profesores y familias llegados desde Gandia e incluso València, han cogido "la brocha" (para brocha gorda la de la conselleria en estos días de negociaciones frustradas) y le han dado color verde a la puerta azul. Es una intervención temporal. Han colocado sobre la madera un papel verde. No, no han dejado la puerta repintada para siempre. Volverá el azul "santorini", ese que obnubila a los miles de turistas que se toman aquí la foto del verano.

Una rosa de los vientos en las que aparecen los graves problemas educativos: ratios, burocracia, falta de infraestructuras, bajos salarios...

Una rosa de los vientos en las que aparecen los graves problemas educativos: ratios, burocracia, falta de infraestructuras, bajos salarios... / Levante-EMV

Pero hoy tocaba darle a la puerta color verde esperanza y verde educativo. Los turistas han encontrado un "photocall reivindicativo". En el fondo verde, los docentes han escrito "vaga educativa" y "posem de moda la dignitat". La foto de hoy es única. Histórica.

Hoy no predomina el azul &quot;santorini&quot;, sino el verde de las reivindicaciones educativas

Hoy no predomina el azul "santorini", sino el verde de las reivindicaciones educativas / Levante-EMV

Esta acciones de impacto se llevarán a cabo durante todo el verano. No terminan las movilizaciones. Los docentes tocarán a la puerta del turismo. Quieren que los millones de visitantes que acuden a la Comunitat Valenciana sepan que los graves problemas en la educación pública "no salen en la postal" que quiere vender el Consell.

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