Xàbia mantiene un aparcamiento ilegal en la costa del Muntanyar

Vecinos del Primer Muntanyar de Xàbia han enviado un nuevo escrito al servicio de Costas de Alicante (depende del Ministerio para la Transición Ecológica) para que exija al ayuntamiento que cierre y desmantele totalmente el aparcamiento ilegal que está en este tramo litoral. Recuerdan que Costas ya les confirmó que esta zona de estacionamiento funcionaba sin licencia y no cumplía la legislación ambiental. Avisan de que se está degradando un tramo de la ribera del mar (el aparcamiento invade el dominio público marítimo-terrestre) de alto valor natural y paisajístico.

La barrera de coches en primera línea / Levante-EMV

El ayuntamiento cerró hace unos meses unos 50 metros lineales de este aparcamiento. Pero los vecinos subrayan que debe desmantelarlo totalmente. Dejan claro que no basta con mover unos metros la valla. Lamentan que el ayuntamiento se quede de brazos cruzados ("inactividad").

Los coches invaden la ribera del mar, una franja que es dominio público marítimo terrestre / Levante-EMV

En el escrito a Costas, presentado esta pasada semana, apuntan que hay alternativas para estacionar el coche. A un paso está la Avenida Augusta, que tiene más de dos kilómetros y que es una gran bolsa de aparcamiento gratuito. La avenida está bien conectada al litoral del Primer Muntanyar. Se concibió para sacar los coches de la primera línea de costa. También subrayan que este aparcamiento vulnera el proyecto de regeneración ambiental llevado a cabo el pasado año en esta costa del Muntanyar.

Vecinos cenando en la playa, una costumbre muy de Xàbia, rodeados de coches / Levante-EMV

Riesgo para peatones y bañistas

Han presentado un contencioso contra el ayuntamiento. Quieren que actúe ya y corrija una situación irregular que daña el medioambiente, limita el acceso peatonal a este tramo costero, ya que está invadido de coches, provoca inseguridad al permitir que en el litoral público "concurran innecesariamente peatones, deportistas (este tramo de costa se utiliza mucho para pasear y correr) y bañistas con la circulación de los vehículos en un parking sin autorización dentro del dominio público marítimo-terrestre, que cuenta con soluciones urbanísticas próximas y alternativas posibles".

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La defensa jurídica de los vecinos la lleva José Aguilar, del despacho de abotados IURETECH, especialistas en urbanismo y medioambiente.