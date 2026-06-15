La comisión de Fogueres de Xàbia rechaza "de manera rotunda y absoluta" los incidentes del pregón: "Nuestras fiestas deben ser ejemplo de convivencia, respeto y 'germanor'"
Asegura que se tomarán medidas con las personas involucradas en comportamientos violentos
La plaza repleta, a reventar. Y Xàbia ansiosa de vivir a tope les Fogueres. El pregón es uno de los grandes actos. Pero los incidentes de anoche enturbiaron la fiesta y dejaron en todos los asistentes un regusto amargo. Hubo un conato de pelea atajado rápidamente por la Policía Local. Además, nadie entiende esa manía absurda de que los prequintos insulten a los quintos, que son los festeros del año en curso. Quienes acuden al pregón escuchan los cánticos ofensivos con desagrado. Es del todo incomprensible, también, que coreen insultos dirigidos al pueblo vecino. Son unos pocos. Pero arman mucho ruido. Y lo hacen en un momento grande de las fiestas y cuando todo resuena con un enorme eco.
La comisión de Fogueres ha actuado también con celeridad. Ha emitido un comunicado para "rechazar de manera rotunda y absoluta cualquier acto de violencia, sea física o verbal".
"Convivencia, respeto y germanor"
"Los hechos ocurridos durante el pregón son totalmente intolerables y no tienen cabida en unas fiestas que deben ser un ejemplo de convivencia, respeto y 'germanor'", ha expresado la comisión, que ya anoche anunció que, si se producían incidentes durante los Cants de Sant Joan, este acto se suspendería de inmediato. Los responsables de estas fiestas no quieren dejar ni un resquicio a actitudes ofensivas y violentas. De hecho, aseguran que se tomarán "las medidas oportunas respecto a las personas involucradas en estos comportamientos".
La comisión lanza un mensaje contundente: "Les Fogueres son unas fiestas para compartir, divertirse y estar unidos. La violencia, en cualquiera de sus formas, no tiene cabida".
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