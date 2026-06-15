Declarado un incendio forestal en Gata de Gorgos

Llegan los sobresaltos con los incendios. Esta tarde se ha declarado un incendio en las partidas de Ecles Baixos y Cauvells, en Gata de Gorgos, cerca de la depuradora de aguas residuales. Es una zona de pinos y de matorrales. La movilización ha sido inmediata. Ya están acudiendo bomberos de los parques de Dénia y Benissa, así como bomberos forestales. También están en la zona la Policía Local y Protección Civil.

El fuego afecta a una zona forestal / Levante-EMV

Columna de humo

El incendio está en el linde de Gata de Gorgos con Dénia. Aquí hay pinadas bastante densas. La columna de humo se aprecia desde lejos. No sopla mucho viento y las condiciones pueden ser favorables para poder sofocar cuanto antes el incendio. Hay algunas casas rurales dispersas, aunque por el momento no ha habido desalojos.