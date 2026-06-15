El IES Matemàtic Vicent Caselles Costa de Gata de Gorgos, mejor nota media en las PAU en el distrito de la Miguel Hernández

El IES Matemàtic Vicent Caselles Costa de Gata de Gorgos está de enhorabuena. Sus alumnos han hincado los codos. Han estudiado durante todo el curso y han preparado a conciencia las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). Han logrado la mejor nota media, nada menos que eun 7,67, de los IES del distrito de al Universidad Miguel Hernández.

Los diez institutos con mejores notas han sido los siguientes: IES Matemàtic Vicent Caselles Costa de Gata de Gorgos (7,67), Newton College de Elx (7,45), Colegio Almedia de Callosa d’en Sarrià (7,43), Colegio Nuestra Señora del Carmen de Elche (7,22), IES Thiar de Pilar de la Horadada (7,21), IES Beatriu Fajardo de Mendoza de Benidorm (7,20), IES La Encantá de Rojales (7,15) Colegio La Purísima de Torrevieja (7,10), IES Azud de Alfeitamí de Almoradí (7,09) e IES L’Arabi de L’Alfàs del Pi (7,07).

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El AMPA, la asociación de familias de este instituto, ha felicitado a los alumnos por los buenos resultados. Ha destacado que "son fruto del trabajo y la constancia". También ha felicitado a todo el instituto. "¡Enhorabuena a todas y todos! Disfrutad del verano y mucha suerte para la nueva etapa que iniciáis", expresa la asociación de familias.