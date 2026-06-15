Més participació i més festa: Ondara celebrarà les seues festes populars de Sant Jaume del 17 al 26 de juliol
Es consolida la separació del Dia de les Quintades entre infantils i majors, reforçant el caràcter participatiu de la festa
L’Ajuntament d’Ondara ha presentat oficialment les Festes Populars de Sant Jaume 2026, que se celebraran del 17 al 26 de juliol, organitzades per la Regidoria de Festes i Tradicions que dirigeix Miguel Gomis. La presentació, realitzada hui a uns dels epicentres de les festes populars com és a la plaça de bous, ha comptat amb una multitudinària participació, amb representants municipals i de tots els col·lectius implicats en els festejos, els quals han anat intervenint per donar a conèixer i posar en valor cadascuna de les propostes i activitats que integren la programació.
En la presentació de Sant Jaume 2026 han participat, a nivell institucional, l’alcalde, José Ramiro; el regidor de Festes, Miguel Gomis; el regidor de Joventut i Esports, Jordi Ruiz; la regidora de Cultura, Rosa Ana Marí; la regidora de Promoció Econòmica i Igualtat, Raquel Mengual; el tècnic de Joventut, Pedro Gil; i el cap de la Policia Local d’Ondara, Toni Galiano. Quant als col·lectius que formen part activa de les festes populars de Sant Jaume, han participat: el representant de la Comissió de Bous, Sergio González; Xavi Arias, representant de la Nit de Rock; Anna Larrosa, Sergio Carió i Nalia Arbona de la penya «Moatros i avant», per part de l’organització del ral·li humorístic; Ximi Vives, com a representant de les Mestresses; Paqui Ferrando, directora de la Residència; la presidenta de la Unió de Pensionistes, Isabel Garcia, i Laura Zaragoza, artífex de la portada del llibre de festes.
La Quintà 2026, amb el nom de “Fanecaes”, ha estat representada per Lorena Gil i Pepe Lucas. Tots ells i elles han pres la paraula per explicar el contingut de les diferents iniciatives i actes organitzats.
Participatives, intergeneracionals i per a tots els públics
El motiu de que l’Ajuntament d’Ondara haja presentat les Festes de Sant Jaume 2026 en un acte celebrat a la plaça de bous, és perquè és un escenari simbòlic que, segons s’ha destacat, permet visualitzar tot el treball col·lectiu que hi ha darrere d’unes festes que impliquen “moltíssimes mans, veus i hores de feina”.
L’alcalde va subratllar que Sant Jaume és el moment en què el poble “trenca la rutina” i es retroba al carrer, amb una festa oberta i participativa que traspassa el municipi i acull gent de tota la comarca. També va agrair la implicació de penyes (al voltant de 90), quintades, personal municipal, cossos de seguretat i voluntariat, destacant que “la millor manera d’agrair el treball és participar i gaudir dels actes”.
Seguretat reforçada i organització logística
El cap de la Policia Local va explicar que durant les festes es reforçarà el dispositiu amb el doble d’efectius, servei 24 hores i el suport de Protecció Civil, especialment en horari nocturn. A més, va demanar paciència en moments clau com el muntatge dels garitos, insistint en la importància de facilitar el treball per evitar aglomeracions.
Un programa pensat per a totes les edats
El regidor de Festes va remarcar que el programa inclou activitats per a totes les edats, des de parcs infantils fins a bous, revetles i el Rock&Moll. Com a novetat, va destacar la recuperació del dia de quintades infantil, una demanda de les famílies.
Pel que fa als festejos taurins, el representant de la comissió va avançar un programa amb ramaderies destacades i novetats com una entrada amb mansos i cavalls, així com el concurs de retalladors amb joves promeses, apostant per espectacles de qualitat.
Els quintos i quintes van mostrar la seua il·lusió i van convidar a tota la població a participar i passar pel seu garito, assegurant que preparen una jornada especial “de festa tot el dia i tota la nit”.
Esport, joventut i activitats infantils renovades
Des de l’àrea d’Esports i Joventut es manté el tradicional torneig de penyes i quintades i les partides de pilota professional, així com discomòbils i activitats aquàtiques.
El tècnic d’infància va destacar l’aposta per innovar amb noves propostes com espectacles infantils amb aigua o activitats multiaventura, responent a les demandes recollides en enquestes, a més de continuar implicant la residència en actes com els carretons.
Tradició, cultura i participació social
«Moatros i avant», la penya organitzadora del ral·li humorístic (diumenge 19 de juliol) va explicar que enguany la temàtica serà la Nintendo, amb l’objectiu de recuperar la infància i fomentar la participació amb proves i reptes pensats per a totes les edats.
La Unió de Pensionistes incrementa la seua programació amb tres actes al carrer Sant Jaume (nit de mariachis, espectacle musical «Voces Eternas» i tribut a Luis Miguel), responent a la demanda de la gent major de tindre més protagonisme en les festes.
La portada del llibre de festes, obra de Laura Zaragoza, representa la unió del poble i inclou elements com xiquets, músics i el carretó per simbolitzar l’essència popular de Sant Jaume.
Igualtat, economia i música
La regidora d’Igualtat va fer una crida a viure unes festes amb respecte, tolerància i bon ambient, destacant també l’impacte econòmic positiu que genera Sant Jaume al municipi.
En l’àmbit musical, el Rock&moll celebra el seu desè aniversari amb una programació variada de grups de rock, mentre que la Nit de Rock reunirà bandes de diferents procedències per consolidar Ondara com a referent musical a la comarca.
Entitats locals i inclusió
Des de l’Associació de Mestresses de Casa es manté el programa tradicional amb la missa de Santa Anna i activitats solidàries a la residència.
Precisament, la directora de la residència va reivindicar la necessitat de facilitar la participació de les persones majors i amb mobilitat reduïda en els actes, destacant la importància de reservar espais adaptats i potenciar la inclusió. El dilluns 20 de juliol, els residents tindran l´ús exclusiu de les places de mobilitat reduïda de la plaça de bous.
Les festes continuaran a Pamis
Finalment, es va avançar que les festes es prolongaran a Pamis amb sopars populars, activitats aquàtiques, música i actes tradicionals, incloent una romeria i la benedicció de noves imatges religioses.
PROGRAMACIÓ DE LES FESTES POPULARS DE SANT JAUME
La Quintà 2026 “Fanecaes” serà l’encarregada d’encendre la metxa d’unes festes que tornaran a convertir Ondara en epicentre de la festa, la convivència i la tradició. Les festes arrancaran el divendres 17 de juliol amb els tradicionals sopars populars, la recollida de la quintà, el pregó i la xupinàs des de l’Ajuntament, l’espectacle pirotècnic, la penjada del quadre de Sant Jaume, així com la primera entrada de bous i una gran nit de revetlla i discomòbil.
Enguany es consolida com una de les apostes més importants el fet de dedicar dos dies diferenciats a les quintades, amb l’objectiu d’afavorir la participació de totes les edats. D’una banda, el divendres 24 de juliol se celebrarà el Dia de les Quintades Infantils, amb la participació de persones nascudes entre 2014 i 2026, incloent activitats lúdiques i pistes lliscants infantils, concentració, cercavila i entrada a la plaça de bous, amb actuació musical posterior. D’altra banda, el dissabte 25 de juliol, Dia de Sant Jaume, tindrà lloc el Dia de les Quintades majors, amb la tradicional cercavila, entrada de penyes i quintades a la plaça i diversos actes festius.
A nivell musical, es manté el consolidat cicle Rock & Moll, que complix el seu 10è aniversari, amb actuacions en directe cada dia de festes abans dels sopars populars, amb grups com Why Not Rock, Perversió, Fardatxo, El Malecón, Lol i Pop, Defecto de Forma (tribut a Loquillo) i La Mocha.
Les nits estaran animades amb grans revetlles i discomòbils, amb orquestres com Estopados: tribut a Estopa + Montecarlo Xperience; Seven Crashers, Eufòria o La Tribu, així com actuacions especials com tributs musicals i concerts. Enguany es podrà gaudir de 4 discomòbils a l’aparcament de la piscina, amb Mitch Van Staveren, Alex Femenia, Taron, Deia, Miguel Piera, Javi Mengu i Mesqui.
També cal destacar la Nit de Rock, el divendres 24 amb els grups Perifèria, Momo, Kinperkal i Vaderock DJ a l’aparcament de la piscina municipal; les celebracions de penyes, el ral·li humorístic, concurs de karaoke, i les activitats organitzades pels col·lectius locals.
Quant als actes taurins, al llarg de tota la setmana hi haurà entrades de bous, soltes de vaques, concursos de ramaderies, entrades i eixides de la plaça, proves de bous, solta de jònecs i el tradicional concurs de retalladors. Enguany, com a novetats destacades, s’incorpora per primera vegada una entrada de mansos i cavalls el dia de Sant Jaume. El programa comptarà amb la participació de ramaderies de prestigi com La Hermandad, Cristian Soler, Benavent, Asensi, La Paloma, Cali, Els Coves, El Salero i Fernando Machancoses. Les entrades anticipades del concurs de retalladors es poden adquirir en la Casa de Cultura d’Ondara (des del 8 de juliol) o en la web https://agendaondara.es/ al preu de 7 euros adults, 5 euros xiquets/tes fins els 12 anys (en taquilla, 10 euros).
*Els tiquets del concurs de retalladors i la Samarreta Sant Jaumera es podran adquirir en la Casa de la Cultura a partir del dia 7 de juliol en horari de matí de 8:30 a 14:30 h i per les vesprades de 17:30 a 19:30 h.
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