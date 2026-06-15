"Ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida": Vicent Grimalt dimite tras 11 años de alcalde de Dénia y repite en su discurso las palabras "estima", "corazón", "pálpito" y "latido"

"Ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida", ha afirmado Vicent Grimalt, del PSPV, el alcalde de Dénia que se marcha sin perder las elecciones. Insólito. Esta tarde ha dimitido. Ha vivido su último pleno. Deja paso a Rafa Carrió, de Compromís, quien le devolverá la alcaldía a los valencianistas tras 27 años (Sebastià Garcia, de la UPV, dejó de ser alcalde en 1999). Carrió también romperá la alternancia entre el PP y los socialitas. Toma el relevo (así estaba estipulado en el pacto de inicio de legislatura) al dejar el cargo Grimalt tras once años. El socialista ha encadenado tres mandatos de alcalde. Es un hito en Dénia. "Once años han pasado muy rápido y, al mismo tiempo, vividos desde la intensidad de la política, son una pequeña vida", ha dicho Grimalt en el pleno de su despedida.

Los otros portavoces le han deseado suerte en su nueva etapa (se jubila). Ha sido un pleno amable. No ha sido el pleno del ventilador, sino del abanico. No funcionaba el aire acondicionado. Una buena metáfora. El abanico es amable. No ha habido acritud. Sí ha sido un pleno de aplausos y de abrazos. También de emoción y de alguna lágrima.

El socialista se ha despedido de alcalde con un discurso en el que ha repetido varias veces las palabras "estima", "corazón", "pálpito" y "latido". Eran eso que se llama ideas fuerza.

Grimalt ha dicho que "no es amigo de la nostalgia, pero sí de la memoria". Ha recordado de dónde viene. Ha dicho que es "un socialista de corazón con un abuelo que fue alcalde republicano durante la Guerra Civil, Vicent, y un padre concejal también del PSOE, Sebastià". Él llegó a la alcaldía en 2015. Logró 5.042 votos. "Tuve la gran suerte de vivir aquella primera investidura todavía con mi padre", ha recordado. Luego, en 2019 alcanzó una histórica mayoría absoluta en Dénia: 7.890 votos y 12 concejales. En 2023, los socialistas volvieron a ser la fuerza más votada y sumaron 6.832 votos.

El ya exalcalde se pone la mano en el corazón al aplaudirle sus compañeros / A. P. F.

Ha recordado que fue Paqui Viciano quien le dio la oportunidad de "dar el salto a la política". Y ha enfatizado que ella ya inició la transformación de Dénia al peatonalizar las plazas del Convent de Sant Antoni y de Mariana Pineda (barrio de Baix la Mar). En estos once años, Grimalt ha conseguido peatonalizar el centro de Dénia (la calle Marqués de Campo, tras enfrentarse a muchas resistencias). Luego ha recuperado para las personas y liberado de coches la plaza Arxiduc Carles, la renovada Glorieta, Valgamedios o la plaza María Hervás. "Los gobiernos socialistas somos los que hemos entendido siempre que las ciudades deben ser de las personas y no de los coches".

Ha destacado también que su equipo de gobierno ha cambiado el modelo urbanístico y protegido el territorio (la aprobación del nuevo plan general estructural). "Era un reto inaplazable".

Ha enfatizado el impulso cultural de abrir la nueva biblioteca Juan Chabás, el Museu de la Mar, el nuevo museo arqueológico o de invertir 3 millones en restaurar el castillo y "hacer visitables espacios inéditos". "Estos proyectos son la cristalización de los latidos de un corazón que sabe que solo la cultura nos mantendrá libres".

Ha repasado también las obras educativas que lograron desbloquear gracias al Pla Edificant (la última, el nuevo colegio de educación especial Raquel Payá, cuyas obras han comenzado ahora). Ha dicho que reivindicar estas inversiones es "especialmente significativo en un momento en que la marea verde le ha plantado cara a la precarización de nuestra educación pública".

No se ha olvidado de momentos especialmente complicados como el temporal Gloria, la dana y "la pandemia mundial que nos encogió el corazón". Ha asegurado que "la clave" para superar aquella gran crisis fue "la unión de la ciudadanía y las fuerzas políticas".

Ha pedido disculpas "con la mano en el corazón" por los proyectos que no han visto la luz. Ha dado las gracias a todos los concejales socialistas que le han acompañado en estos 11 años. "Sin vosotros nada de esto hubiera sido posible. No estaría aquí, ni Dénia sería ahora la mejor Dénia". Ha citado a todos esos concejales. "Habéis demostrado que la política transforma ciudades y vidas. Lo habéis demostrado desde la humildad, el trabajo incansable, la coherencia y la fe absoluta en un proyecto que sabíamos que llenaría Dénia de esperanza y futuro".

Grimalt se abraza con la concejala socialista Marta Gascó / A. P. F.

También ha dado las bracias a las trabajadoras y trabajadores municipales, "el auténtico motor del Ayuntamiento de Dénia" y quienes hacen posible que "tantas ideas nacidas desde el corazón sean una realidad". Y también se ha acordado de su familia. "He hallado siempre refugio para reencontrarme con el Vicent Grimalt padre, marido, hijo, hermano, amigo, el de la Banda y el de la Farmacia (trabajó en una farmacia antes de llegar a la alcaldía)".

El peligro de los discursos del odio

"No soy amigo de la intolerancia ni de la exclusión", ha expresado, y ha subrayado que ha sido "una suerte ser alcalde de la ciudad maravillosa" donde nació y ha prosperado. Pero ha avisado de que los avances sociales, las políticas públicas y la libertad hay que defenderlos cada día. "Porque no olvidemos nunca que en un futuro nosotros podríamos ser los excluidos, los perseguidos, los marginados y los señalados, porque todos los futuros son posibles cuando se le abre la puerta al odio".

Grimalt se marcha sin perder las elecciones, algo insólito para un alcalde / A. P. F.

Ha añadido que "estaría muy bien" que llegara por fin el tren o el tranvía de Gandia a Dénia, pero también "estaría muy, muy bien que nuestros mayores tuvieran la segunda residencia, que los jóvenes se pudieran formar en un nuevo instituto de FP adaptada a la realidad, que el CRIS y el CEE de la Pedrera abrieran sus puertas o que el centro ocupacional de la Xara y Aprosdeco recibieran la atención y el trato digno que merecen". Y también ha reivindicado que la educación y la sanidad públicas "sean realmente universales, incuestionables y la prioridad absoluta de todos los gobernantes".

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Y ha terminado con un "nos vemos por Dénia". Grimalt tendrá ahora tiempo para subirse al nuevo autobús, pasear por las calles peatonales, disfrutar de las plazas o subir al castillo y recorrer los vericuetos que ahora son visitables. Dénia, desde otra perspectiva. Se ha fundido en abrazos con sus compañeros del PSPV. Entre los asistentes, estaban el exsecretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, y la diputada socialista María José Salvador, así como los alcaldes de Ondara, José Ramiro, de Beniarbeig, Juanjo Mas, o de Benidoleig, Pedro Antonio Seguí. Y también, entre el numeroso público, se hallaba la exalcaldesa socialista de Dénia Paqui Viciano.