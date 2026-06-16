1.215 personas utilizan el servicio de autobús urbano de Dénia en su primer día en funcionamiento

Primer día y ¡ni tan mal! Al contrario, bastante bien. El nuevo bus de Dénia engancha a los vecinos y vecinas. El servicio BusDénia de autobús urbano se estrenó ayer lunes, 15 de junio. Durante la jornada registró una suma de 1.215 personas usuarias en las cinco líneas existentes. La L-3 (Les Marines) y la L-1 (Hospital de Dénia) fueron las más utilizadas, contabilizando, respectivamente, 571 y 224 pasajeros a lo largo del día.

Según informa el concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Scotto, en base a datos de Policía Local y de la empresa concesionara, no se registró ninguna incidencia de tráfico relacionada con la circulación de los autobuses.

Como datos a destacar, se ha detectado la necesidad de ajustar los tiempos entre algunas paradas y en la L-1 del Hospital hubo que alternar dos vehículos hasta confirmar su autonomía debido a las altas temperaturas.

Los conductores recibieron una demanda elevada de información sobre las líneas y entregaron guías de transporte con los recorridos y horarios de cada una a cada persona que lo solicitó.

Gratuito hasta el 30 de junio

El servicio de autobús será gratuito hasta el día 30 de junio. Después, se podrá adquirir un billete simple por viaje, con tarifa normal, beneficiarse de las rebajas tarifarias establecidas en caso de reunir las condiciones previstas. También se podrá hacer uso de los bonos de 10 y 40 viajes, así como de los bonos destinados a menores de 18 años y mayores de 65 años, que tienen un precio menor.

Noticias relacionadas

Javier Scotto ha comentado que la entrega de bonos va “a muy buen ritmo, con una media de 60 nuevas tarjetas diarias expedidas”. Empiezan a aumentar también el número de Bonos Jóvenes en buena parte, debido a la difusión realizada entre la población de esta franja por parte de la concejalía de Educación.