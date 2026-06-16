Concert de les rondalles de Dénia i Ròtova i l'adeu als escenaris de Vicent Fayos, de noranta-dos anys
Gran jornada d'agermanament musical de les rondalles Daniya i Agredolç
El passat diumenge 14 de juny es va celebrar al Club Nàutic de Dénia, dins de la 23 campanya d'Intercanvis Musicals, l'actuació protagonitzada per la Rondalla Agredolç de Ròtova fundada el 1985, i la Rondalla Daniya, amb la qual cosa es pretén estrènyer vincles entre les agrupacions artístiques de la Comunitat Valenciana.
Amb l'escenari incomparable que ofereixen les instal·lacions del Club Nàutic (la mar de fons), els de la Safor van iniciar el concert interpretant vuit obres del seu repertori més tradicional amb obres d'estil “u”, “12 i u”, havaneres, malaguenyes i jotes, majoritàriament cantada a dues veus. Seguidament va ser la Rondalla Daniya de Dénia que amb sis obres va oferir una selecció més internacional: boleros, jazz, dansa hongaresa i fins i tot “Viu la vida” de Coldplay.
Els presents vam poder ser testimonis d'un moment molt entranyable: la darrera actuació del percussionista i membre més veterà de la rondalla de Ròtova, Vicent Fayos “Planta” que amb 92 anys s'acomiada dels escenaris. La jornada va finalitzar amb un dinar de germanor entre les dues agrupacions al restaurant Balandros.
El proper 6 de setembre Dénia tornarà la visita a Ròtova.
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