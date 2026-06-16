Espectacular simulacro en Benitatxell: perfecta coordinación en el “rescate” de dos atrapados en la Falla del Moraig
El complicado ejercicio, realizado en el inicio de la temporada de playas, ha constatado que los protocolos funcionan al milímetro
Espectacular simulacro. Este año la dificultad era máxima. La cala del Moraig del Poble Nou de Benitatxell ha vivido esta mañana un ejercicio complejo en el que todos los profesionales en emergencias que han participado han demostrado una coordinación perfecta. El protocolo está definido al milímetro.
El escenario era el siguiente: dos víctimas habían quedado atrapadas en la Falla del Moraig, una enorme grieta abierta en el acantilado. Para llegar al fondo hay que descolgarse por una pared vertical (y desplomada, es decir, en plano inclinado) de 60 metros de altura.
Todos los profesionales han actuado absolutamente sincronizados. Han intervendio el servicio municipal de guardavidas (socorristas) de Benitatxell, el Grupo Especial de Rescate (GER) del Consorcio de Bomberos de Alicante, las Policías Locales de Benitatxell y de Xàbia y Protección Civil de Benitatxell. Estos simulacros son muy importantes para certificar ante la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), que es la que otorga las banderas azules (la cala del Moraig la tiene), que en este escarpado litoral se cumplen unos estándares muy exigentes de seguridad.
El ejercicio ha demostrado la gran coordinación de todos los servicios de emergencias. Se ha querido realizar un doble y complejo rescate ya que este año se cumple el 15 aniversario de SVS, la concesionaria de la vigilancia y el socorrismo en el Poble Nou de Benitatxell, y había enfrentarse a un reto que pusiera a prueba el conocimiento de esta agreste costa y la correcta planificación de los rescates.
El Grupo Especial de Rescate ha intervenido con el helicóptero MV-9R. Los rescatadores han descendido por la pared de la falla del Moraig. Han sacado a una de las “víctimas” por la cueva y por mar. La han llevado a unos 200 metros de distancia de tierra. Allí la ha recogido la moto acuática de rescate MR1 del servicio municipal de guardavidas. Luego la han evacuado con el helicóptero. Mientras, a la otra “víctima” la han sacado con el helicóptero desde la vertical de la Falla. La Policía Local y Protección Civil han asegurado los perímetros para que nadie accediese al radio de turbulencias del helicóptero. Han intervenido en la coordinación del operativo.
El espectacular simulacro ha salido a la perfección. Estos profesionales realizan habitualmente este tipo de ejercicios. El dispositivo de rescate en la cala del Moraig está preparado para hacer frente a cualquier eventualidad y rescate.
"En las mejores manos posibles"
"La coordinación en escenarios tan abruptos y complicados como los de nuestro municipio es vital. Ver trabajar a estos profesionales a contrarreloj y en situaciones tan complicadas demuestra que estamos en las mejores manos posibles", ha destacado la concejala de Seguridad Ciudadana, María José Ivars.
Este lunes 15 de junio arrancó oficialmente el servicio municipal de vigilancia y salvamento que presta SVS en la playa. Estará operativo de forma diaria hasta el próximo 15 de septiembre para velar por la seguridad de todos los bañistas durante el verano.
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