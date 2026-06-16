ESTIMAR Hotels entra en el exclusivo 10% de mejores hoteles del mundo según Tripadvisor Travelers’ Choice 2026

ESTIMAR Hotels ha sido reconocida en los premios Travelers’ Choice 2026 de Tripadvisor, que distinguen a los alojamientos mejor valorados por los viajeros en todo el mundo. Este reconocimiento sitúa a la cadena en el exclusivo 10% de los mejores hoteles del planeta según las opiniones y valoraciones recogidas en la plataforma durante el último año.

Los premios Travelers’ Choice se basan íntegramente en las reseñas publicadas por los usuarios de Tripadvisor, que valoran su experiencia real en cada establecimiento. Formar parte de este selecto grupo significa que los huéspedes han querido destacar, de forma consistente, la calidad del servicio, las instalaciones, la ubicación y el conjunto de la experiencia ESTIMAR.

En esta edición han sido distinguidos con el Travelers’ Choice 2026 los cuatro hoteles de la cadena en la Comunitat Valenciana. SOLYMAR Gran Hotel, establecimiento emblemático en primera línea de playa en Calpe y ESTIMAR Calpe Suitopía, referencia para familias y viajeros que combinan ocio y descanso, revalidan este reconocimiento por varios años consecutivos. Y a ellos se les suman en este 2026 ESTIMAR Valencia, hotel urbano situado en el centro financiero de la ciudad; y ESTIMAR Marina Farnals, en primera línea de playa de La Pobla de Farnals en Valencia.

“Este reconocimiento tiene un valor especial porque son nuestros propios huéspedes quienes nos sitúan entre sus favoritos en todo el mundo”, afirman desde la cadena. “Nuestro objetivo siempre ha sido y es ofrecer una experiencia cercana, cuidada y coherente en todos nuestros hoteles. Estar entre el 10% mejor valorado nos anima a seguir impulsando nuestro modelo basado en el mejor servicio posible, confort y una relación honesta con el destino y con el cliente”, concluyen.

Tripadvisor, la mayor plataforma de orientación de viajes del mundo, otorga cada año sus premios Travelers’ Choice reconociendo a los negocios que obtienen de forma continuada opiniones excelentes durante un periodo de 12 meses. Para los viajeros, este sello se ha convertido en una referencia fiable a la hora de elegir alojamiento, restauración y experiencias en cualquier destino.

Sobre ESTIMAR The Master Blend Hotel Group

ESTIMAR Hotels, The Master Blend Hotel Group es una cadena hotelera con origen en Calpe en 2007, que busca crear experiencias basadas en la hospitalidad mediterránea, la excelencia y el ámbito local. Actualmente cuenta con dos hoteles en la localidad de Calpe: SOLYMAR Gran Hotel, ESTIMAR Calpe Suitopia y un bloque de Apartamentos, ESTIMAR Calpe Apartments.

El grupo se encuentra en plena expansión, con la reciente inauguración de ESTIMAR Valencia, en el centro de la ciudad de Valencia y ESTIMAR Marina Farnals, en primera línea de playa y a tan solo 20 minutos de la capital del Turia. En 2026 la compañía presentará su primer proyecto en la provincia de Castellón, ESTIMAR Benicasim, que aspira a convertirse en el primer hotel de España con el sello Well Building Standard.

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Sobre Tripadvisor

Tripadvisor, la mayor plataforma de orientación de viajes del mundo, ayuda cada mes a millones de personas a ser mejores viajeros, desde la planificación y la reserva hasta la propia experiencia de viaje. Con más de 1.000 millones de opiniones y contribuciones, los viajeros recurren a Tripadvisor para encontrar ofertas de alojamiento, reservar experiencias, reservar mesa en restaurantes y descubrir lugares interesantes cerca de ellos, basándose en la recomendación de quienes ya han estado allí.