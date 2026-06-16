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Un herido grave al recibir un golpe con un objeto contundente en la cabeza durante una pelea en Xàbia

La riña está grabada por las cámaras de vigilancia y ya se habría identificado al presunto agresor

Los sanitarios han atendio al agredido, que estaba inconsciente y tirado en el suelo

Los sanitarios han atendio al agredido, que estaba inconsciente y tirado en el suelo / A. P. F.

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Un hombre de unos 30 años ha resultado herido de gravedad en Xàbia al recibir un golpe con en la cabeza con un objeto contundente que podría ser un bate de béisbol o una barra de hierro. La agresión ha ocurrido durante una pelea. Todo está grabado por las cámaras de vigilancia que se colocaron en una calle conflictiva donde es frecuente el trapicheo de sustancias estupefacientes. La víctima y el agresor se habrían enzarzado en una riña. El herido ha acabado tirado en el suelo en una calle próxima tras recibir un golpe en la cabeza. Ha quedado inconsciente.

Han acudido una ambulancia del SAMU y otra del Soporte Vital Básico. La víctima está ahora mismo dentro de la ambulancia del SAMU. El equipo médico lo está estabilizando.

A la víctima la está estabilizando el equipo médico del SAMU dentro de la ambulancia

A la víctima la está estabilizando el equipo médico del SAMU dentro de la ambulancia / A. P. F.

La pelea y la agresión estarían grabadas por las cámaras de seguridad. De hecho, la Policía Local y la Guardia Civil ya tendrían identificado al agresor.

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