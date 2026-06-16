¿Qué se traen entre manos? Los colegios de Gata de Gorgos y Pedreguer trenzan "llata" y trenzan futuro

¿Qué traman? Tramar es urdir. Y urdir es tejer. ¿Qué se traen entre manos? La respuesta: tradición y futuro. Sí, estas niñas y niños trenzan tradición y futuro. La "llata" es historia de la Marina Alta. La artesanía ayudó a las familias a subsistir en la "posguerra de hambre y frío". Lo recuerda Lluís Fornés "El Sifoner". Improvisa un rap. Los alumnos siguen el ritmo. Una mesa se convierte en un instrumento de percusión. El rap encadena palabras. La "llata" es trenzar. Y trenzar es más libre que encadenar. Esta plaza, la de la Glorieta de Pedreguer y la de la gran escultura de bronce que reconoce el trabajo abnegado de "les barxeres", bulle de alumnos. Todos entretejen las pleitas. El palmito, fibra vegetal y resistente, da para "barxes" con mil usos. Menos plástico y más "llata".

Pedreguer ha acogido hoy el primer encuentro escolar de la Marina Alta "Desafiar-se a fer llata". Han acudido alumnos del Santíssim Crist de Gata de Gorgos y de l'Alfàs y El Trinquet de Pedreguer. Han visitado primero la VIII Exposició de Barxes. Lleva un subtítulo curioso: "Remembering Carmen Miranda, from California to Pedreguer". Una de las creaciones es un exuberante tocado de "llata" a lo Carmen Miranda. La muestra incluye, además, "barxes" entretejidas por Stephanie Rudolf, una estadounidense de California que se ha mudado a Pedreguer y que en dos días ha aprendido a trenzar el palmito. Ya es una "llatadora" más.

Alfons Padilla

Los alumnos han alucinado. Rosa Costa, de 83 años, maestra de esta escuela taller de confección de "barxes" de Pedreguer, es una artista. Incluso ha creado un carrito de la compra de "llata". Lo ha enganchado en el armazón de un carrito de Rolser. Originalísimo. La tradición va sobre ruedas.

Es curioso que Rosa Costa confiese que a ella le enseñó a hacer "llata" su abuela. Da la impresión de que esta artesanía se salta una generación, que la transmiten las abuelas a las nietas y nietos.

Las imágenes de la primera "trobada escolar" de la Marina Alta "Desafiar-se a fer llata", que ha tenido lugar en Pedreguer / A. P. F.

Proyecto de innovación e inclusión educativa

La profesora del colegio de Gata de Gorgos Noèlia Ivars está contentísima con el proyecto de innovación e inclusión educativa (PIIE) "l'art de trenar palmes" que está llevando a cabo su escuela. Los alumnos conocen la historia de la Marina Alta. Descubren también que las mujeres desarrollaron una labor esencial y paciente, la de trenzar "les barxes", labor que fue esencial para que las familias salieran adelante en un tiempo de penuria y represión. Además, esa tarea de entrelazar la "llata" agudiza la atención y la concentración. Los alumnos también trabajan la destreza fina, una habilidad más que necesaria en un momento de pantallas que atrofian (atrofian en todos los sentidos).

A la "trobada" han asistido el alcalde de Gata, Toni Signes, la concejala de Cultura de Gata, Àngels Soler, y la responsable de Educación de Pedreguer, Noèlia Garcia, quien ha entregado diplomas a los tres colegios que han participado en este primer encuentro escolar.

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Lluís Fornés "El Sifoner" ha cantado, acompañado por los alumnos, la reivindicativa "Exaltació de la Barxa Valenciana". Y ha afirmado que, además de reivindicar la dignificación de "les barxeres", ahora toca exigir con toda la fuerza la dignificación de la escuela pública.