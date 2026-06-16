Un turista suizo de 78 años que acudía por primera vez de vacaciones a Calp sufre un infarto y se ahoga mientras hacía snorkel

Un turista suizo de 78 años que estaba disfrutando con su esposa por primera vez de unas vacaciones en España y, en concreto, en Calp, falleció ayer cuando realizaba snorkel en el tramo de la costa de rocas que está entre la cala del Morelló y el Cantal Roig. Varios bañistas vieron el cuerpo flotando. Lo sacaron hasta la orilla y avisaron al 112. Intentaron reanimarlo.

El hombre estaba inconsciente y sin pulso. Todo apunta a que sufrió un infarto y se ahogó. Acudieron la Policía Local, la Guardia Civil, los socorristas y el equipo médico del SAMU. Los facultativos intentaron recuperarle las constantes vitales con maniobras de reanimación avanzada. Pero ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Noticias relacionadas

El turista suizo se había comprado unas gafas de bucear y estaba nadando en un tramo de costa de rocas en el que hay poca profundidad. Este tramo litoral está junto al paseo marítimo y cerca de los vestigios del yacimiento romano de Banys de la Reina. Son muchos los bañistas que hacen aquí snorkel.