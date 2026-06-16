Un turista suizo de 78 años que acudía por primera vez de vacaciones a Calp sufre un infarto y se ahoga mientras hacía snorkel
Se había comprado unas gafas de bucear y estaba nadando en la costa de rocas entre la cala del Morelló y el Cantal Roig
Los bañistas lo sacaron del agua inconsciente y, luego, los intentos de reanimarlo fueron en vano
Un turista suizo de 78 años que estaba disfrutando con su esposa por primera vez de unas vacaciones en España y, en concreto, en Calp, falleció ayer cuando realizaba snorkel en el tramo de la costa de rocas que está entre la cala del Morelló y el Cantal Roig. Varios bañistas vieron el cuerpo flotando. Lo sacaron hasta la orilla y avisaron al 112. Intentaron reanimarlo.
El hombre estaba inconsciente y sin pulso. Todo apunta a que sufrió un infarto y se ahogó. Acudieron la Policía Local, la Guardia Civil, los socorristas y el equipo médico del SAMU. Los facultativos intentaron recuperarle las constantes vitales con maniobras de reanimación avanzada. Pero ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida.
El turista suizo se había comprado unas gafas de bucear y estaba nadando en un tramo de costa de rocas en el que hay poca profundidad. Este tramo litoral está junto al paseo marítimo y cerca de los vestigios del yacimiento romano de Banys de la Reina. Son muchos los bañistas que hacen aquí snorkel.
- Dos hermanos daneses se enamoran de los riuraus y compran y restauran el del Ferrandet de Benissa, del siglo XVII
- Emerge el segundo animal más grande del mundo en Dénia: comienza la temporada de avistamiento de ballenas
- Más y más atunes: el espectáculo de descargar los enormes túnidos en el puerto de Xàbia
- Un joven fallece al precipitarse del acantilado en la cala Advocat de Benissa
- Sospechoso accidente en la AP-7 entre Ondara y Benissa: el conductor de uno de los coches escapa a la carrera por los bancales
- La puerta azul se pone verde: los docentes transforman un icono turístico valenciano y de Xàbia
- La Granadella de Xàbia, a las 10 de la mañana: ¡Éramos pocos y se adelantó el verano!
- Renace el Tosalet: Xàbia recuperará su gran club social inaugurado en 1967