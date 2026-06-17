La apuesta de Grupo Bali Hoteles por la calidad impulsa durante el último año la mejora de la reputación online del hotel más alto de Europa

El Gran Hotel Bali, establecimiento insignia de Grupo Bali Hoteles y reconocido como el hotel más alto de Europa, ha experimentado durante el último año una importante mejora en su reputación online, consolidando su posicionamiento entre los hoteles mejor valorados de Benidorm en los principales portales turísticos internacionales.

Las mejoras registradas en plataformas como TripAdvisor, Google Reviews, Booking.com, Jet2holidays, Central de Reservas, Destinia, Trivago y otros portales especializados reflejan el resultado de una estrategia basada en la calidad del servicio, la inversión continua y la mejora constante de la experiencia del cliente.

Durante el último año, Grupo Bali Hoteles ha intensificado su apuesta por la calidad, la innovación y la mejora continua en el Gran Hotel Bali, impulsando una evolución muy positiva de las valoraciones obtenidas en los principales canales de opinión y reserva utilizados por millones de viajeros en todo el mundo.

Esta mejora ha sido posible gracias a un ambicioso plan de modernización que ha incluido actuaciones en habitaciones, zonas comunes, espacios gastronómicos, instalaciones deportivas y áreas destinadas al bienestar y disfrute de los huéspedes.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentran las mejoras realizadas en los buffets Gregal y Xaloc, la renovación de la cafetería, la actualización de la decoración de diferentes espacios, la modernización de habitaciones, la renovación y ampliación de las instalaciones deportivas y del gimnasio, la creación de nuevos espacios destinados al bienestar y la comodidad de los clientes, como zonas de lectura, biblioteca y Business Center, la incorporación de nuevas zonas verdes en el hall, la renovación integral del aparcamiento y el impulso de servicios especializados como el Gran Hotel Bali Cycle Center.

Uno de los iconos turísticos más reconocibles del Mediterráneo / Levante-EMV

La compañía también ha reforzado su oferta de ocio, deporte y experiencias, consolidando al Gran Hotel Bali como uno de los establecimientos más dinámicos de la Costa Blanca, con una amplia programación de eventos, festivales, competiciones deportivas y actividades para clientes nacionales e internacionales.

Otro de los pilares fundamentales de esta evolución ha sido la inversión en las personas. Durante el último año se han intensificado los programas de formación dirigidos a los trabajadores del hotel, con acciones orientadas a la mejora de la atención al cliente, la excelencia operativa, la digitalización de procesos y la calidad del servicio.

Asimismo, el trabajo coordinado de los equipos directivos y de todos los departamentos del hotel ha permitido transformar las opiniones y sugerencias de los clientes en mejoras reales y tangibles, contribuyendo de forma decisiva al incremento de la satisfacción de los huéspedes.

Desde Grupo Bali Hoteles se destaca que esta evolución forma parte de una estrategia basada en tres grandes pilares: un sólido ecosistema tecnológico y una clara apuesta por la innovación, la hiperpersonalización de la experiencia del cliente y un firme compromiso con la sostenibilidad y la mejora continua de sus establecimientos.

La compañía considera que las valoraciones obtenidas en los principales portales turísticos constituyen el mejor indicador del éxito de esta estrategia, ya que reflejan directamente la opinión y satisfacción de los propios clientes.

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Con más de dos décadas formando parte del skyline de Benidorm y convertido en uno de los iconos turísticos más reconocibles del Mediterráneo, el Gran Hotel Bali continúa evolucionando para adaptarse a las nuevas demandas del viajero actual, manteniendo como principal objetivo la excelencia en el servicio y la satisfacción de sus huéspedes.