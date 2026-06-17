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Benissa incrementa la recogida selectiva y reduce la fracción de Resto en los primeros meses de ‘Siguem intel·ligents’

Los resultados reflejan una mejora clara en la separación de residuos en origen y evidencian la implicación de la ciudadanía, clave para avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible

Los contenedores de residuos de Benissa

Los contenedores de residuos de Benissa / Levante-EMV

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Teresa Andreu

Benissa

Benissa ha mejorado de forma notable la recogida selectiva de papel, cartón y envases, al mismo tiempo que ha reducido la fracción resto durante los primeros meses de la campaña ‘Siguem intel·ligents’.

Los datos hasta mayo de 2026 confirman una evolución muy positiva tras la reorganización del sistema de recogida de residuos, con la creación de islas de contenedores unificadas que agrupan todas las fracciones de manera concentrada.

En el mes de mayo de 2026, la recogida de papel y cartón ha alcanzado los 62.720 kilos frente a los 46.030 kg del mismo mes de 2025, lo que supone un incremento del 36%.

En cuanto a los envases ligeros, se han recogido 27.300 kg, un 16% más que el mismo mes de 2025.

Paralelamente, la fracción resto (Rebuig) se ha reducido un 4,5% en el acumulado del periodo, con descensos más acusados en abril (-15,1%) y mayo (-12,4%).

Estos resultados reflejan una mejora clara en la separación de residuos en origen y evidencian la implicación de la ciudadanía, clave para avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible.

Nuevas medidas: uso de tarjetas para la orgánica a partir del 22 de junio

Siguiendo con el calendario de implantación de los contenedores inteligentes, a partir del próximo lunes 22 de junio, entrará en funcionamiento el sistema de apertura con tarjeta para los contenedores de materia orgánica. Cabe destacar que ya se han repartido 3.180 tarjetas durante la fase ordinaria de distribución que sigue su curso con semanas de repesca y seguimiento para todas aquellas viviendas que aún no dispongan de ellas. La fase de seguimiento durará mínimo 20 meses para asegurarse que todas las viviendas dispongan del método de identificación.

La entrada en funcionamiento de la identificación para la fracción orgánica se prevé que tenga un impacto directo en el aumento de la separación de residuos en lo referente a esta fracción que, hasta el momento, no presentaba unos datos aceptables y que además no estaba disponible en todo el término municipal. El objetivo prioritario es seguir aumentando las tasas de separación para poder hacer el coste más eficiente de la gestión de residuos.

Desde la mercantil pública recuerdan que en el contenedor de orgánica solo deben depositarse restos de comida, siempre en bolsas compostables (como las bolsas finas de fruta y verdura del supermercado). En la página web de la campanya se explica què puede depositarse en estos contenedores: https://www.benissaimpuls.es/contenidors/va/organica/

Nuevo horario de atención fase de seguimiento

Desde el lunes 22 de junio, los vecinos que necesiten recoger tarjetas o resolver dudas, dispondrán de servicio de atención en el siguiente horario::

Oficinas de Benissa Impuls (núcleo urbano):

Lunes: de 14:00 a 20:00 h

Miércoles: de 9:00 a 15:00 h

Oficina de la costa La Fustera (Av. de la Marina, 307):

Jueves: de 14:00 a 20:00 h

Viernes: de 9:00 a 15:00 h

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El Ayuntamiento y Benissa Impuls continuarán realizando un seguimiento mensual de los datos para consolidar esta tendencia y reforzar las acciones de sensibilización.

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