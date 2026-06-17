Benitatxell, pionero en Alicante al adjudicar sus derechos de ahorro energético (CAE) por 52.000 euros

El Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell ha completado con éxito el proceso de subasta para la cesión de los derechos de ahorro energético derivados de la renovación de su alumbrado público municipal. La operación ha sido adjudicada a la empresa ELECNOR Servicios y Proyectos SAU por un importe total de 51.944,89 euros.

Esta innovadora gestión permite al consistorio transformar en recursos económicos directos los ahorros energéticos generados por una obra que ya estaba ejecutada. Con ello, el municipio no solo reduce su consumo y factura eléctrica, sino que refuerza la eficiencia y la optimización de los recursos públicos al obtener un retorno económico adicional.

Con la resolución de esta adjudicación, Benitatxell se convierte oficialmente en el primer municipio de la provincia de Alicante en culminar este procedimiento de cesión de derechos asociado al alumbrado público. Asimismo, la localidad se sitúa entre los municipios pioneros de toda España en la aplicación práctica del nuevo sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE).

Gestión innovadora y rigurosa

Este hito consolida al Ayuntamiento a la vanguardia de las políticas de eficiencia energética y sostenibilidad, demostrando que una gestión innovadora y rigurosa de los recursos públicos es capaz de generar nuevas oportunidades y beneficios económicos tangibles. Así, El Poble Nou de Benitatxell se posiciona como un referente de "gestión verde" e inteligente, abriendo el camino para que otras administraciones locales sigan sus pasos en el aprovechamiento de los mecanismos de transición energética.