Benitatxell, pionero en Alicante al adjudicar sus derechos de ahorro energético (CAE) por 52.000 euros
El municipio se convierte en el primero de la provincia, y uno de los primeros de España, en monetizar la renovación de su alumbrado público a través del sistema de Certificados de Ahorro Energético
El Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell ha completado con éxito el proceso de subasta para la cesión de los derechos de ahorro energético derivados de la renovación de su alumbrado público municipal. La operación ha sido adjudicada a la empresa ELECNOR Servicios y Proyectos SAU por un importe total de 51.944,89 euros.
Esta innovadora gestión permite al consistorio transformar en recursos económicos directos los ahorros energéticos generados por una obra que ya estaba ejecutada. Con ello, el municipio no solo reduce su consumo y factura eléctrica, sino que refuerza la eficiencia y la optimización de los recursos públicos al obtener un retorno económico adicional.
Con la resolución de esta adjudicación, Benitatxell se convierte oficialmente en el primer municipio de la provincia de Alicante en culminar este procedimiento de cesión de derechos asociado al alumbrado público. Asimismo, la localidad se sitúa entre los municipios pioneros de toda España en la aplicación práctica del nuevo sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE).
Gestión innovadora y rigurosa
Este hito consolida al Ayuntamiento a la vanguardia de las políticas de eficiencia energética y sostenibilidad, demostrando que una gestión innovadora y rigurosa de los recursos públicos es capaz de generar nuevas oportunidades y beneficios económicos tangibles. Así, El Poble Nou de Benitatxell se posiciona como un referente de "gestión verde" e inteligente, abriendo el camino para que otras administraciones locales sigan sus pasos en el aprovechamiento de los mecanismos de transición energética.
- Dos hermanos daneses se enamoran de los riuraus y compran y restauran el del Ferrandet de Benissa, del siglo XVII
- Emerge el segundo animal más grande del mundo en Dénia: comienza la temporada de avistamiento de ballenas
- Más y más atunes: el espectáculo de descargar los enormes túnidos en el puerto de Xàbia
- Un joven fallece al precipitarse del acantilado en la cala Advocat de Benissa
- Sospechoso accidente en la AP-7 entre Ondara y Benissa: el conductor de uno de los coches escapa a la carrera por los bancales
- La puerta azul se pone verde: los docentes transforman un icono turístico valenciano y de Xàbia
- La Granadella de Xàbia, a las 10 de la mañana: ¡Éramos pocos y se adelantó el verano!
- Ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida': Vicent Grimalt dimite tras 11 años de alcalde de Dénia y repite en su discurso las palabras 'estima corazón pálpito' y 'latido