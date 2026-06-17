Calp da un salto histórico en transparencia: multiplica por cinco su cumplimiento y prepara un Portal renovado

El Ayuntamiento de Calp ha dado un salto cualitativo en sus niveles de transparencia institucional al pasar de un 11,54% de cumplimiento en 2024 a un 61,11% en 2025. Este incremento de casi 50 puntos en solo doce meses se desprende de la última evaluación de Infoparticipa, un indicador de calidad de la comunicación pública desarrollado por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Este sistema audita anualmente las webs municipales bajo criterios estrictos para verificar si la ciudadanía dispone de información clara y accesible sobre sus representantes, la gestión de los recursos colectivos y la toma de decisiones locales. Desde el consistorio se atribuye este progreso al intenso trabajo técnico y político realizado durante el último año para abrir la administración a los vecinos.

Tras este avance, el municipio ya prepara su próximo hito con el despliegue de un nuevo Portal de Transparencia Inteligente que aspira a mejorar ostensiblemente el acceso a la información pública. La plataforma reorganizará los datos disponibles para ofrecer una accesibilidad total, eliminando barreras tecnológicas para que cualquier persona, independientemente de su destreza digital, encuentre lo que busca de forma intuitiva. La principal novedad del proyecto será la integración de funcionalidades basadas en Inteligencia Artificial (IA) que permitirán disfrutar de una navegación ágil, guiada y personalizada a las necesidades de cada consulta.

Además, la modernización de esta herramienta generará un impacto directo en la eficiencia interna del propio Ayuntamiento ya que la implantación de procesos automatizados permitirá reducir la carga de tareas administrativas mecánicas, repetitivas y de escaso valor añadido.

Referente en innovación y modernización administrativa

Esta mejora organizativa optimizará el uso del tiempo de trabajo del personal municipal, facilitando la prestación de un servicio más ágil y eficiente a la ciudadanía y aumentando la capacidad de difusión de información sin incrementar los costes operativos. De este modo, Calp reforzará su posición como referente en innovación y modernización administrativa dentro de la Comunitat Valenciana.

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La concejal delegada de Transparencia y Participación, Rebeca Merchan, ha señalado que “desde el Ayuntamiento de Calp estamos trabajando para mejorar en materia de transparencia, consideramos importantísimo que el ciudadano de a pie pueda tener un acceso fácil y sencillo a toda la información que le pueda parecer relevante. Por ello estamos mejorando significativamente nuestros índices de cumplimiento, estábamos en un 11,54% de cumplimiento y ahora estamos en un 61,11%, y lo hemos conseguido en tan sólo 12 meses y vamos a seguir trabajando en este sentido. Ya estamos trabajando en un nuevo portal que aplique la Inteligencia Artificial.”