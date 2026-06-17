El Mundial y las equipaciones falsificadas: Dénia, una de las ciudades de una gran operación estatal que ha incautado 66.000 camisetas de fútbol de pega

En Dénia se jugaba otro Mundial: el de las falsificaciones de las camisetas de las selecciones y de las estrellas del fútbol. Ya quedó claro cuando hace una semana la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local, se dio un "paseo" por un mercadillo ambulante e intervino 2.277 camisetas y prendas deportivas de pega. Era la punta del iceberg.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con INTERPOL, EUROPOL, EUIPO y OLAF, han intervenido más de 66.000 camisetas y conjuntos de selecciones nacionales de fútbol falsificados. Durante la fase operativa se detuvo a 95 personas en diferentes operaciones desarrolladas en todo el territorio nacional –Madrid, Barcelona, Málaga, Elx y Dénia- en el marco de una acción operativa internacional contra la piratería deportiva. La actuación se ha llevado a cabo ante la llegada masiva de productos falsificados coincidiendo con la celebración del Mundial de Fútbol 2026 que tiene lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

La investigación comenzó el pasado mes de abril ante la inminente celebración del Mundial de Fútbol 2026, permitiendo detectar un importante flujo de camisetas de fútbol falsificadas con destino final a España. La actividad ilegal se concentraba en equipaciones vinculadas tanto a selecciones nacionales como a clubes donde participan jugadores internacionales que juegan en el Mundial 2026, siendo una gran parte de ellas reproducciones de la equipación oficial de la Selección Española.

Las prendas intervenidas imitaban diseños, escudos y elementos distintivos de diferentes selecciones nacionales y presentaban una calidad muy inferior a los productos originales. Estaban destinadas a su comercialización ilícita a través de mercadillos, venta ambulante ilegal, plataformas de comercio electrónico y redes sociales.

Investigaciones en distintos puntos del territorio nacional

Tras varias pesquisas se pudo comprobar que el alcance logístico de las falsificaciones se extendía por todo el territorio nacional - principalmente en Madrid, Barcelona, Elx, Dénia y Málaga- , donde se localizaron centros de almacenamiento, distribución y venta de los productos falsificados.

Como resultado de las operaciones desarrolladas hasta el momento, los agentes han intervenido más de 66.000 camisetas y conjuntos de selecciones nacionales de fútbol falsificados, con un peso total que supera las 16 toneladas.

Mercancía valorada en más de 7.000.000 de euros

El valor estimado de venta de estos productos en el mercado ilícito se estima que supera los 2.000.000 de euros, mientras que el perjuicio económico para los titulares de los derechos de propiedad industrial se estima en más de 7.000.000 de euros.

Además, se han realizado registros e incautaciones en más de 15 ubicaciones distribuidas por todo el territorio nacional, entre las que se encuentran naves industriales, domicilios, mercadillos y puntos de almacenamiento vinculados a empresas de paquetería. Hasta el momento, las actuaciones se han saldado con la detención de 95 personas como presuntas responsables de delitos contra la propiedad industrial pero actualmente la investigación continúa abierta a la espera de nuevos arrestos.

Estas primeras actuaciones son reflejo del compromiso de la Policía Nacional en su lucha contra la falsificación de este tipo de mercancía continuando la actividad policial hasta la finalización del Mundial de Fútbol, el próximo 19 de julio, con el objetivo de detectar e interceptar canales de distribución de productos falsificados vinculados a este acontecimiento deportivo internacional.

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Macrooperación internacional contra las falsificaciones del Mundial de Fútbol 2026

La Policía Nacional lidera esta acción operativa, dentro del marco EMPACT (Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Criminales), una iniciativa destinada a combatir la proliferación de falsificaciones de ropa deportiva asociadas a grandes acontecimientos deportivos internacionales. La acción cuenta con el coliderazgo, apoyo y coordinación de EUROPOL e INTERPOL, además de la colaboración de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y autoridades policiales de numerosos países tanto europeos como del resto del mundo.