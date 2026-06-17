La Policía Local de Calp se prepara para el verano: la población se dispara a 140.000 habitantes
Los agentes contarán con una nueva embarcación semirrígida destinada a la vigilancia náutica
Los mandos de la Policía Local de Calp se han reunido con el intendente, Sergio Lozano, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Guillermo Sendra, con el fin de preparar el dispositivo de seguridad de cara al periodo estival.
El notable incremento de la población durante los próximos meses obliga a planificar con antelación la organización de eventos y la vigilancia de playas, urbanizaciones y del núcleo urbano. En la reunión de coordinación se han establecido las líneas de actuación y se han concretado los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar un periodo en el que la población flotante puede superar los 140.000 habitantes.
La próxima semana está previsto reforzar la plantilla para atender las necesidades derivadas de la temporada estival. Desde la Policía Local se hará especial hincapié en la lucha contra la venta ilegal y en la vigilancia de los paseos marítimos y las playas. Para ello, se incorporarán siete agentes que actualmente están ultimando su formación en el IVASPE, y dos agentes más que lo harán más tarde.
Además del incremento de efectivos previsto para el verano, a partir del 1 de julio también se pondrán en marcha nuevas medidas, entre ellas la incorporación de una embarcación semirrígida destinada a la vigilancia náutica y el despliegue de agentes de policía en bicicleta en los paseos marítimos. También está previsto reforzar la presencia policial por las tardes en el centro histórico y abrir la oficina de proximidad de la calle Llibertat.
Retén policial auxiliar en la playa de la Fossa
Este año, la Policía Local de Calp contará además con el retén auxiliar ubicado en la zona de la playa de La Fossa, en la plaza Mediterráneo. Este punto de atención policial y de la Unidad de Vigilancia e Intervención Marítima (UVIM) abrirá de forma temporal a partir del 1 de julio con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana en uno de los tramos del litoral con mayor afluencia de visitantes. Desde estas instalaciones, los agentes podrán recoger denuncias, gestionar objetos perdidos y ofrecer información, reforzando así la proximidad policial en una zona especialmente concurrida durante los meses de verano.
«La significativa afluencia de visitantes en verano hace necesario un exhaustivo trabajo de organización y planificación por parte de la Policía Local para garantizar que Calp siga manteniendo sus altos niveles de seguridad ciudadana. En este contexto, la reunión pretende favorecer la coordinación entre los distintos cuerpos y la implementación de actuaciones efectivas», ha manifestado Guillermo Sendra, concejal de Seguridad Ciudadana.
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