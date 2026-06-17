Posibilismo político en Pego: el gobierno en minoría del PSPV logra el apoyo del PP para aprobar los presupuestos
Socialistas y populares coinciden en que el ayuntamiento no puede funcionar de forma correcta si no dispone de unas cuentas aprobadas
"La política es arremangarnos y trabajar con quien quiera ser útil para el municipio", destaca el alcalde del PSPV
Se incluye una partida de más de medio millón de euros para construir vivienda de protección pública
El alcalde de Pego, el socialista Enrique Moll, siempre le ha buscado el lado bueno a gobernar en minoría. Está obligado a dialogar y negociar y a entenderse puntualmente con unos y otros. Unos y otros son PP y Compromís, los dos grupos de la oposición. El gobierno en minoría del PSPV ha hecho otro ejercicio de posibilismo. Y de negociación. Ha llegado a un acuerdo con los populares para sacar adelante los presupuestos. Es un acuerdo firmado por ambas partes, que coinciden en que un ayuntamiento "no puede funcionar de manera correcta" si no dispone de unas cuentas aprobadas. "Anteponemos el interés general a los intereses partidistas", han destacado los concejales del PSOE y los del PP.
Enrique Moll demuestra, una vez más, que en los ayuntamientos las rigideces y la cerrazón no llevan a ningún sitio. Los ocho concejales socialistas y los cinco del PP han firmado el acuerdo presupuestario. El presupuesto saldrá adelante con 13 votos a favor de los 17 del pleno. "Es, por tanto, un acuerdo amplio, que beneficia a la ciudadanía y que hace útil la política", ha destacado el alcalde. "Hay quien solo entiende la política desde el enfrentamiento, el inmovilismo y la crítica al contrario. Frente a eso estamos quienes nos arremangamos y nos ponemos a trabajar con quien quiera ser útil al municipio, como siempre he demostrado desde que soy alcalde. Para mí, Pego siempre es lo primero".
Una de las partidas más destacadas es la de 510.000 euros para hacer informes y adquirir terrenos para construir viviendas de protección pública.
Mientras, el concejal de Hacienda, el socialista Ricardo Sendra, ha expresado su satisfacción por este acuerdo y "la altura de miras mostrada por todas las partes".
Las inversiones están definidas al detalle en el acuerdo. Estas son algunas:
- Plan de asfaltado de calles: 270.000 euros (C/ Ramon i Cajal, Passeig Cervantes-Davant de la Biblioteca, Passeig Reina Sofia, C/ Vallet entre Sant Lluís i Antic Regne, C/ Mestre Blasco y C/Santa Teresa).
- Plan de asfaltado de caminos: 170.000 euros (Camí Rombi, Rupais i Mostalla).
- Plan de accesibilidad de aceras: 250.000 euros (Barri del Llavador, Av. Fontilles, Capità Cendra, Mestre Esteve i Blasco Ibañez).
- Mejora de espacios públicos: 250.000 euros. Consiste en la remodelación del parque infantil Passeig Michel, la remodelación del parque infantil Ausiàs March, la instalación de baños públicos en el Passeig Michel y la mejora de bancos, fuentes o jardinería.
- Mejoras en el complejo deportivo La Trilladora: 100.000 euros. Incluye la remodelación del pavimento de la pista, al del pavimento del frontó y la instalación de la pantalla del frontón.
- Mejoras en el campo de fútbol Cervantes: 42.000 euros. Se colocará una red de protección y se reparará la coronación del muro perimetral del estadio.
- Plan de desbroce forestal: 48.500 euros.
- Remodelación de las farolas de las calles Benigembla y el Ràfol d'Almúnia: 48.395 euros.
- Instalación de líneas de vida en diferentes edificios: 57.596 euros.
- Remodelación de las aceras de la Plaça Mercat: 45.000 euros.
- Plan de arbolado del barrio Carolina Sala: 25.000 euros.
- Construcción de nichos del cementerio: 199.650 euros.
- Impermeabilización de la Plaça de la Constitució: 180.000 euros.
- Patio de la Escoleta La Trilladora: 9.000 euros.
- Climatización y otras mejoras en el gimnasio del Espai Veinal: 50.000 euros.
- Redacción de un informe de parcelas vacías del municipio para destinarlas a viviendas de protección pública: 10.000 euros.
- Partida para patrimonio público de suelo para la adquisición de terrenos para construir viviendas de protección pública: 500.000 euros.
- Aportación para la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2026: 200.000 euros.
- Subvenciones para el fomento del deporte y la compra de chándals: 40.000 euros.
- Instalación de cámaras y radares de seguridad de la Policía Local: 37.000 euros.
- Dotación para el Bono Consumo: 100.000 euros para el bono y 18.500 euros para la gestión.
- Plan de Empleo con contratos de 6 meses: 100.000 euros.
- Instalación de climatización en los colegios públicos: 18.500 euros.
- Dotación para el "Bo Xiquet": 10.000 euros.
- Escola d'Estiu: 80.000 euros.
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