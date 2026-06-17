Posibilismo político en Pego: el gobierno en minoría del PSPV logra el apoyo del PP para aprobar los presupuestos

El alcalde de Pego, el socialista Enrique Moll, siempre le ha buscado el lado bueno a gobernar en minoría. Está obligado a dialogar y negociar y a entenderse puntualmente con unos y otros. Unos y otros son PP y Compromís, los dos grupos de la oposición. El gobierno en minoría del PSPV ha hecho otro ejercicio de posibilismo. Y de negociación. Ha llegado a un acuerdo con los populares para sacar adelante los presupuestos. Es un acuerdo firmado por ambas partes, que coinciden en que un ayuntamiento "no puede funcionar de manera correcta" si no dispone de unas cuentas aprobadas. "Anteponemos el interés general a los intereses partidistas", han destacado los concejales del PSOE y los del PP.

Enrique Moll demuestra, una vez más, que en los ayuntamientos las rigideces y la cerrazón no llevan a ningún sitio. Los ocho concejales socialistas y los cinco del PP han firmado el acuerdo presupuestario. El presupuesto saldrá adelante con 13 votos a favor de los 17 del pleno. "Es, por tanto, un acuerdo amplio, que beneficia a la ciudadanía y que hace útil la política", ha destacado el alcalde. "Hay quien solo entiende la política desde el enfrentamiento, el inmovilismo y la crítica al contrario. Frente a eso estamos quienes nos arremangamos y nos ponemos a trabajar con quien quiera ser útil al municipio, como siempre he demostrado desde que soy alcalde. Para mí, Pego siempre es lo primero".

Una de las partidas más destacadas es la de 510.000 euros para hacer informes y adquirir terrenos para construir viviendas de protección pública.

El concejal de Hacienda, el socialista Ricardo Sendra, firma el acuerdo / Levante-EMV

Mientras, el concejal de Hacienda, el socialista Ricardo Sendra, ha expresado su satisfacción por este acuerdo y "la altura de miras mostrada por todas las partes".

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Las inversiones están definidas al detalle en el acuerdo. Estas son algunas: