Una vaquilla le da un revolcón en Xàbia a un hombre de 62 años y le rompe la clavícula

Las vaquillas no son, para nada, animalillos inofensivos. Un hombre de nacionalidad holandesa de 62 años lo ha comprobado esta tarde en sus propias carnes. Una vaquilla de los festejos de "bous al carrer" de Xàbia lo ha embestido y le ha dado un buen revolcón. No ha sufrido cornada. Podría tener, eso sí, la clavícula rota. También presentaba varias magulladuras. Ha quedado bastante maltrecho. Estará unos días muy dolorido. En seguida lo han atendido el médico y los servicios sanitarios de la Cruz Roja. Lo han trasladado en ambulancia al hospital de Dénia.

Es el segundo incidente en los "bous al carrer" de las fiestas de Fogueres de Xàbia. Ayer, pasada la medianoche, una vaquilla corneó en una pierna a un chico de 17 años. Los festejos se suspendieron casi una hora mientras se trasladaba en ambulancia al menor de edad al hospital (el médico fue con él). La herida de asta de toro que sufrió no revestía, en principio, mucha gravedad, pero con este tipo de lesiones siempre hay que tomar todas las precauciones.