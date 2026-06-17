Una vaquilla le da un revolcón en Xàbia a un hombre de 62 años y le rompe la clavícula
Los servicios sanitarios lo han trasladado al hospital y, aunque no ha sufrido cornada, sí presentaba varias magulladuras
Las vaquillas no son, para nada, animalillos inofensivos. Un hombre de nacionalidad holandesa de 62 años lo ha comprobado esta tarde en sus propias carnes. Una vaquilla de los festejos de "bous al carrer" de Xàbia lo ha embestido y le ha dado un buen revolcón. No ha sufrido cornada. Podría tener, eso sí, la clavícula rota. También presentaba varias magulladuras. Ha quedado bastante maltrecho. Estará unos días muy dolorido. En seguida lo han atendido el médico y los servicios sanitarios de la Cruz Roja. Lo han trasladado en ambulancia al hospital de Dénia.
Es el segundo incidente en los "bous al carrer" de las fiestas de Fogueres de Xàbia. Ayer, pasada la medianoche, una vaquilla corneó en una pierna a un chico de 17 años. Los festejos se suspendieron casi una hora mientras se trasladaba en ambulancia al menor de edad al hospital (el médico fue con él). La herida de asta de toro que sufrió no revestía, en principio, mucha gravedad, pero con este tipo de lesiones siempre hay que tomar todas las precauciones.
- Dos hermanos daneses se enamoran de los riuraus y compran y restauran el del Ferrandet de Benissa, del siglo XVII
- Emerge el segundo animal más grande del mundo en Dénia: comienza la temporada de avistamiento de ballenas
- Más y más atunes: el espectáculo de descargar los enormes túnidos en el puerto de Xàbia
- Un joven fallece al precipitarse del acantilado en la cala Advocat de Benissa
- Sospechoso accidente en la AP-7 entre Ondara y Benissa: el conductor de uno de los coches escapa a la carrera por los bancales
- La puerta azul se pone verde: los docentes transforman un icono turístico valenciano y de Xàbia
- La Granadella de Xàbia, a las 10 de la mañana: ¡Éramos pocos y se adelantó el verano!
- Ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida': Vicent Grimalt dimite tras 11 años de alcalde de Dénia y repite en su discurso las palabras 'estima corazón pálpito' y 'latido