Dieciséis policías desplegados en las playas de Dénia y drones para evitar que se haga fuego en la noche de Sant Joan

Las concejalías de Seguridad Ciudadana y de Playas de Dénia tienen ya listos sus dispositivos especiales para la Nit de Sant Joan.

Con el objetivo de garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y la protección del entorno litoral, la Policía Local de Dénia ha diseñado un dispositivo especial de seguridad con amplio despliegue de medios técnicos y humanos.

Como directriz fundamental, se recuerda que queda estrictamente prohibida la realización de fuego y hogueras en todo el espacio de playa. Para asegurar el cumplimiento de esta medida, el operativo se articulará en dos vectores de actuación: el despliegue de recursos humanos y el empleo de medios técnicos.

Para las franjas de tarde y noche, la Policía Local desplegará a 16 agentes operativos, coordinados por un inspector y dos oficiales, garantizando una sólida capacidad de reacción y control sobre el terreno.

Respecto a movilidad y medios técnicos, la cobertura de la costa se ejecutará de forma combinada mediante patrullas terrestres con quads y vehículos todoterreno y se reforzará con una vigilancia aérea constante mediante la Unidad de drones para la detección temprana de focos de fuego en el litoral.

El plan de acción diseñado se estructura en dos intervenciones simultáneas. Por un lado, se llevará a cabo el control de accesos mediante puntos de verificación estáticos en los principales pasos a las playas con el fin de interceptar e impedir la entrada de palés, maderas, muebles u otros materiales combustibles. “En este punto", comenta el concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Scotto, "contaremos con la valiosa colaboración del Servicio de Playas, que pondrá a disposición operarios para la retirada e inmediata recogida de dichos elementos”.

Por otra parte, los efectivos realizarán también una vigilancia dinámica, realizando patrullajes a lo largo de toda la línea de costa para disuadir de conductas incívicas y mantener despejada la zona de baño.

“Finalmente, teniendo en cuenta los buenos resultados de años anteriores, el dispositivo se desarrollará bajo un marco de coordinación y comunicación bidireccional con la Policía Nacional y Protección Civil, asegurando una respuesta unificada, ágil y eficaz ante cualquier contingencia que pueda registrarse durante la noche”, concluye Scotto.

Limpieza de las playas

Por su parte, la concejalía de Playas que gestiona el concejal Pepe Doménech, destinará desde las 19.30 horas de la tarde del día 23 de junio el camión de 3.500 kilogramos de la flota del servicio de limpieza a un punto base fijado en la playa del Raset, desde donde esperará los avisos de la Policía Local en caso de necesidad de retirar objetos y materiales de las playas. Asimismo, se destinará un vehículo de apoyo a la vigilancia de las playas que llevará a cabo la policía.

El servicio especial de limpieza de las playas tras la fiesta de Sant Joan se activará a las 4 de la madrugada del miércoles 24 de junio. Se destinarán a los trabajos dos cribadoras, dos palas frontales, tres camiones, dos vehículos multiusos y un equipo humano de 26 personas.

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Las tareas de limpieza se prolongarán hasta dejar las playas de Dénia listas para su uso en las mejores condiciones.