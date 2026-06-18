Guiño "botánico" en Dénia: Rafa Carrió (Compromís), que será alcalde este sábado, renuncia al sueldo y destinará el dinero a sembrar árboles

Guiño "botánico". Dénia, con el pacto PSPV-Compromís, es una de las últimas trincheras del espíritu del "Govern del Botànic". Lo añoran. Lo han repetido el hasta ahora alcalde, el socialista Vicent Grimalt, quien dimitió este lunes, y quien ahora coge el relevo, Rafa Carrió, de Compromís. Carrió no se ha andado por las ramas. Hoy, a 48 horas de convertirse en el nuevo alcalde de Dénia (el pleno de investidura es este sábado), ha anunciado un primer gesto que no va a revertir el cambio climático, pero que dará más sombra y "ayudará a mejorar el aire y la salud de la ciudad". El líder de Compromís en Dénia no percibirá el sueldo de la dedicación exclusiva. Su antecesor ingresaba 53.000 euros al año. Ese dinero, ha avanzado Carrió, se destinará a sembrar árboles. El nuevo alcalde quiere una Dénia más verde y con más sombra. Un guiño botánico.

Ha precisado que él está jubilado y, desde que entró de concejal, en 2015, solo ha cobrado asistencias. Nunca ha tenido sueldo municipal. "Ahora voy a pasar de ser concejal a alcalde, pero en esto no voy a cambiar. Y que quede claro que no es una crítica ni una lección a nadie. Es una decisión coherente con mi situación personal. Soy consciente de que ser alcalde y concejal conlleva un gran esfuerzo y dedicación y debe estar remunerado", ha puntualizado.

La foto del relevo y pelillos a la mar

La cosa va de sombra. La de los árboles es buena. Pero Carrió admite que no le sentó bien que Grimalt, en el pleno de su dimisión, dejara en la absoluta sombra a sus socios de gobierno de Compromís. Barrió para casa y solo destacó la labor de los concejales socialistas. No se acordó de los concejales valencianista. Carrió ha recordado que cambiar ahora de alcalde figuraba en el pacto de principio de legislatura y que en estos tres años todos han trabajado como un equipo. El futuro alcalde ha reconocido que ese feo le sentó mal. "Pero que cada mástil aguante su vela", ha dicho, y luego ha avanzado que será Grimalt quien el sábado le entregue la vara de mando. Esa imagen expresará eso que se dice de pelillos a la mar.

El nuevo alcalde promete nuevo talante. Ha asegurado que su estilo será el del "consenso y la participación". Aboga por un diálogo frondoso, exuberante. Como un árbol. Ha avanzado que no cierra la puerta a llegar a acuerdos con la oposición. "Voy a ser un alcalde para todos y todas. No voy a instalarme en la confrontación". Carrió incluso ha pedido a los grupos de la oposición que el sábado, en la investidura, no se cierren a darle un voto de confianza.

Dénia tendrá tras 27 años, tras la etapa de Sebastià Garcia, un alcalde valencianista. Sebastià era de la Unitat del Poble Valencià. Fue alcalde entre 1995 y 1995 y entre 1997 y 1999. El lapso de dos años entre esas dos alcaldías fue el del pacto de PSPV, PP y Gent de Dénia (GD) que hizo munícipe a Pedro Pastor, entonces el candidato menos votado. Ha llovido mucho. Sebastià ha estado hoy junto a Carrió y los concejales de Compromís María José García y Valen Alcalà.

El nuevo alcalde ya ha dejado claro que no va a entrar como un elefante en una cacharrería. En principio, no cambiará las concejalías. Mantendrá el organigrama de la época de Vicent Grimalt. Pero ha afirmado que, si algo no funciona, no dudará en remodelar el gobierno.

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Perfil propio e impulso al Espai Polivalent y el pabellón de deportes

Rafa Carrió marca desde el principio perfil propio. Anuncia un nuevo estilo. Y también avanza que hará lo posible por sacar adelante dos proyectos muy reivindicados siempre por Compromís, el Espai Polivalent (un gran espacio techado en el que hacer actos multitudinarios) y el pabellón de deportes. También deja claro que va a seguir siendo muy reivindicativo con el Consell para intentar rescatar proyectos (residencia, centro de enfermos mentales, inversiones educativas) que sí estaban en la agenda del "Botànic" y que con el PP en la Generalitat se fueron al limbo.