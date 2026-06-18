Ícaro da vuelo a la gran escultura en Dénia

El parque del Retiro de Madrid tiene su Ángel Caído, esotérico y oscuro. En el Bosc de Diana de Dénia ya se alza Ícaro, mítico y mediterráneo.

Ícaro, alzado por una "pluma". El legendario Ícaro voló con un armazón de plumas cosidas y pegadas con cera. Pero esta "pluma" es una grúa que levanta la escultura como si no pesara. Los mitos son cualquier cosa menos livianos. Tienen cuerpo. Este Ícaro, de poderosa corporeidad y de expresión reconcentrada, abismada, se dispone a saltar. Las piernas, colgadas del vacío. Los brazos, en tensión. El artista plasma el instante del impulso, el vértigo.

Ícaro y el vuelo del arte en Dénia (imágenes) / L-EMV

La escultura es de bronce. La ha creado Joan Castejón. Le fascina el mito de Ícaro. Pero lo ha bajado a tierra. Lo ha humanizado. Ícaro, hijo de Dédalo, el arquitecto del laberinto, mira al Montgó y al mar. Le da la espalda a la ciudad, quizá el laberinto. Castejón ha querido que el primer rayo de sol (el sol, su maldición) incidiera en el rostro del bronce.

Más mitología: Diana, guardiana de los caminos

Erigir la escultura, de 700 kilos de peso, ya fue toda una metáfora de la audacia del arte. Ícaro se balanceaba. Está sobre una columna de acero corten. Esta obra es equilibrio y tensión. La "pluma" elevaba al ser que quiso ser pájaro. Una manta, colocada en el rostro para evitar daños en el transporte, casi expresaba el destino ciego, la tragedia. Los operarios colocaron la pieza sobre la peana. El artista y el concejal de Cultura, Raúl García de la Reina, asistieron a ese proceso. La escultura, llevaba del taller al espacio para el que fue concebida, el Bosc de Diana. Más mitología: Diana es la guardiana de los caminos.

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Castejón ya creó en 1995 otra escultura poderosa, el "Homenatge al Montgó". Su Ícaro es la primera obra del parque escultórico del Bosc de Diana, el que será el gran jardín público de Dénia.