Una partitura de 1952 que es una joya: El pasodoble "Fogueres", de Gonzalo Ortolá, ya está en el Arxiu de Xàbia
La entrega se ha hecho como tocaba: el pasacalle, con los músicos interpretando la famosa pieza, ha parado en la sede del archivo y allí el presidente de la banda y los festeros han depositado la composición original
La banda sonora de les Fogueres de Xàbia es única, un tesoro. La partitura original de "Xàbia", compuesta en 1976 por Salvador Salvá, ya está en una vitrina del Arxiu Municipal. Pero faltaba la otra obra esencial de estas fiestas, el pasodoble "Fogueres", de Gonzalo Ortolá. Es de 1952.
Esa partitura ha llegado hoy al Arxiu como toca: la banda la tocaba en el pasacalle. Todos han parado ante la sede del archivo. El presidente de la banda de Xàbia (el Centre Artístic Musical), Jaume Bisquert, las reinas de las fiestas, Sofía Buigues y Paula Azorín, la concejala de Fiestas, Mavi Pérez, y la alcaldesa, Rosa Cardona, han entrado en el Arxiu. Portaban la partitura original. Es manuscrita. Gonzalo Ortolá apuntó de su puño y letra las notas en el pentagrama. Está escrito en mayúsculas y letras grandes el título del pasodoble: "¡Fogueres!"
Un tesoro cultural y musical
Es más que patrimonio "fester". Es un tesoro musical y cultural. El archivero Juanjo Mas ya ha colocado en una vitrina esta partitura junto a la de "Xàbia". Esa música condensa todo el espíritu de las fiestas de Xàbia. Cromatismo, el exorcismo del fuego, "germanor", cultura, alegría, luminosidad mediterránea... todo está en esta música.
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