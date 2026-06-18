Vuelve el bus al Moraig: el transporte gratuito a la cala de Benitatxell arranca el 1 de julio

Un verano más, llegar a la cala del Moraig será cómodo, gratuito y sostenible. El Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell reactiva el 1 de julio el servicio de autobús lanzadera gratuito, que estará operativo diariamente hasta el 31 de agosto para trasladar a los bañistas a la cala del Moraig.

Al igual que el pasado verano, el autobús mantendrá su recorrido circular con varias paradas estratégicas. Las salidas desde el centro urbano se realizarán todas las mañanas a las 10:00 horas frente al cementerio, con paradas en el parking frente al Masymas, el aparcamiento del colegio Lady Elizabeth y el supermercado Pepe la Sal, antes de llegar a la cala.

El trayecto de retorno se efectuará a las 14:00 horas haciendo el mismo recorrido a la inversa. Tras este viaje, el servicio quedará interrumpido entre las 14:00 y las 16:00 horas por el descanso del conductor. Por la tarde, el autobús volverá a salir del núcleo urbano a las 16:00 horas y emprenderá el último viaje de vuelta desde la playa a las 18:30 horas.

Paradas y horarios del autobús de la cala del Moraig / Levante-EMV

Para ampliar el servicio tanto a los residentes de la zona como a los turistas, a las 12:00 horas se realizará un trayecto adicional por la urbanización Cumbre del Sol. Esta ruta partirá de la cala del Moraig y hará paradas en el Lady Elizabeth School y Pepe la Sal para regresar de inmediato a la playa.

La cala del Moraig / A. P. F.

Asimismo, para hacer más llevadero el esfuerzo que supone la pronunciada pendiente de acceso a la cala, el autobús funcionará de manera continua cada 20 minutos aproximadamente, trasladando a los usuarios desde el aparcamiento superior hasta el mismo pie de playa. Este servicio estará operativo durante todo el día, exceptuando los momentos en los que el vehículo deba realizar las rutas programadas hacia el centro urbano o la urbanización Cumbre del Sol, así como en el intervalo de descanso de 14:00 a 16:00 h. Con esta medida, se busca evitar que los bañistas tengan que cargar con hamacas y neveras bajo las altas temperaturas estivales.

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Triple objetivo

Con la puesta en marcha de esta lanzadera, el consistorio persigue un triple objetivo: descongestionar de vehículos la zona de la costa, proporcionar una alternativa ecológica y gratuita frente al parking de pago de la cala y, al mismo tiempo, potenciar la actividad comercial y hostelera del centro urbano fomentando las visitas de los turistas al municipio.