Una senderista de 50 años sufre un golpe de calor en la ruta de la Cova Tallada, en Dénia

La ruta de la Cova Tallada no es coser y cantar. Y ahora, a pleno sol, se suda la gota gorda. Una senderista de 50 años extranjera ha sufrido esta mañana un golpe de calor cuando estaba, casi casi, en la gruta, que allí ya es otra cosa: más fresquito. Realiza la excursión con familiares. La senda comienza en el final de les Rotes de Dénia. Hay un trecho hasta la cueva, que ya está en el término de Xàbia. Ha sido al bajar las complicadas escaleras excavadas en la roca cuando la senderista ha comenzado a sentirse mareada e indispuesta.

Todo apunta a que ha sufrido un golpe de calor. La familia ha llamado al 112. Han acudido policías locales de Dénia. Pero, finalmente, se han hecho cargo los bomberos. El grupo especial de rescate del Consorcio de Bomberos de Alicante la evacuará en helicóptero.

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Tramos complicados

Las escaleras por las que se entra en la cueva también son fastidiadas. La Cova Tallada, que cuenta con cupo de visitantes y cuyo acceso está regulado, es uno de esos parajes a los que todos los turistas quieren ir. Pero hay tramos de la senda pelín complicados. Además, el sol cae a plomo y ni la brisa del mar ayuda a aliviar el sofoco.