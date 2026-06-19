El conductor que escapó a la carrera tras sufrir un accidente en la AP-7 en Pedreguer llevaba una mochila con dosis de droga alfa
Está investigado por conducir sin permiso y por haber consumido sustancias estupefacientes
El "sospechoso accidente" ya empieza a esclarecerse. Levante-EMV avanzó en exclusiva que un conductor había escapado a la carrera tras sufrir un accidente en la AP-7 entre las salidas de Ondara y Benissa. Lo atrapó la Policía Local de Pedreguer. La Guardia Civil ha desvelado ahora más detalles de aquel extraño accidente que provocó una gran retención en la autopista. Al conductor, que huyó a todo correr por los bancales de cultivo, lo encontraron escondido en unos árboles. Portaba una mochila con varias dosis de droga alfa.
Agentes de la Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local de Pedreguer, han investigado al conductor, de 39 años, que se dio a la fuga a pie tras abandonar su turismo, que quedó volcado en la calzada.
El accidente se produjo sobre las 9:30 horas de la mañana del día 11 de junio, a la altura del kilómetro 612 de la AP-7 a su paso por Pedreguer. El turismo impactó con el vehículo que iba delante en el carril izquierdo de la autopista en dirección Alicante. Los dos vehículos registraron daños importantes. Sus ocupantes resultaron heridos.
Los testigos avisaron al 112. Acudieron agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil del Destacamento de Benidorm, además de los servicios sanitarios y los bomberos del Consorcio de Alicante.
En un momento dado, el conductor del turismo causante del accidente salió corriendo. Saltó al valla de la autopista y escapó campo a través por los bancales de cultivo. Al principio, lo persiguieron los ocupantes del otro vehículo. Tras una intensa batida de la Guardia Civil y la Policía Local, fueron los agentes de Pedreguer los que lo encontraron. Estaba ocultó entre unos árboles. Allí había una mochila con varias dosis de una droga conocida como “Alfa”, así como útiles para su consumo.
Sin permiso de conducir
Los agentes de la Guardia Civil del Destacamento de Tráfico de Benidorm han investigado al conductor, un hombre español de 39 años, como presunto autor de dos delitos, uno por conducir sin permiso, y otro por hacerlo con drogas en el organismo. La Guardia Civil de Pedreguer ha intervenido la sustancia y ha denunciado al hombre por una infracción a las Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, por la tenencia o consumo de estupefacientes en la vía pública.
Los ocupantes del otro vehículo sufrieron lesiones y tuvieron que se trasladados al hospital de Dénia.
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