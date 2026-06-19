Encantados con el bus en Dénia: la semana empezó con 1.215 viajeros y termina con 1.900
Las tarjetas de abonos de menores de 18 años y mayores de 65 superan ya las 500
El autobús va en progresión en Dénia. El lunes se puso en marcha el nuevo servicio. Ese día se sugieron al bus 1.215 viajeros. Al siguiente, utilizaron el transporte público 1.335 vecinos y vecinas. El miércoles el número de viajeros llegó a los 1.625. Y el jueves fueron ya 1.879. Por tanto, la semana termina con el autobús en progresión ascendente y con cerca de 1.900 viajeros (si no son ya 2.000) aprovechando que los autobuses funcionan como un reloj y que las nuevas líneas (cinco en total) te llevan sin agobios a prácticamente cualquier sitio de Dénia.
Mientras, las tarjetas de abonos expedidas también van a más. Ya se han superado las 500 tarjetas para menores de 18 años y mayores de 65. El autobús debe convertirse en el principal medio para moverse por Dénia de los jóvenes y de las personas mayores.
Las nuevas marquesinas
También se ha iniciado la instalación de seis nuevas marquesinas. Cinco de ellas están en los siguientes lugares:
- En carretera de les Marines Urb Las Velas
- Carretera de les Marines 99 Urb. CHG, junto a tienda de buceo (cerca del cruce de Entrador de Llobell).
- Calle Corona Boreal, parada que hay cerca del IES Sorts del Mar
- Parada ubicada frente al rest. Monchero.
- Playa Raset, junto Escollera Norte.
La sexta está pendiente de ubicación, ya que el emplazamiento inicialmente previsto no es viable. Se colocará en función de la demanda que se detecte en las diferentes paradas. Las marquesinas dan sombra y protegen de la lluvia.
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