Las obras del aparcamiento para 134 coches en el puerto de Xàbia comenzarán tras el verano

Las obras, en marcha. Lo primero, asfaltar el vial que lleva al club náutico, al Tangó y al dique de Levante, el de los amarres públicos. La remodelación del puerto de Xàbia ha comenzado. Supera los 5 millones de euros. La realiza el club náutico. El Consell le ha ampliado la concesión hasta 2053. Ha cambio va a hacer obras de modernización millonarias. El conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, ha estado hoy en Xàbia. "Vamos a exprimir al máximo las posibilidades de integración de la ciudad y el puerto", ha asegurado, y ha enfatizado que estas obras van a eliminar barreras y reforzar el uso público de los espacios portuarios. Otra actuación en marcha es la de construcción de un nuevo pantalán del club náutico. Estará junto a la escollera de Levante. La pontona (plataforma flotante) desde la que se clavarán en el fondo de la lámina de agua los pilotes que sustentarán el pantalán ya se halla atracada en el club náutico.

El conseller, el director general de Puertos, Marc García, y la alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, han estado en el club náutico. Su presidente, Arturo Miquel, les ha acompañado. Martínez Mus ha insistido en que esta remodelación "no solo beneficia a los amantes de la náutica, sino a todos los vecinos". El presidente del club náutico ha apuntado que, además de las obras que ya se habían anunciado, se va a crear en los terrenos que están en frente del club náutico y en el hueco que hay bajo el cabo de Sant Antoni un parque biosaludable. Mientras, en la escollera sur, la más pegada al núcleo urbano de Duanes de la Mar se va a cambiar el mobiliario urbano y se construirán jardineras. Se le quiere dar un toque verde, de vegetación a unas instalaciones hasta ahora de estética puramente portuaria (mucho hormigón).

La pontona desde la que se clavarán los pilotes del nuevo pantalán / A. P. F.

El director de Puertos ha explicado que los amarres públicos del pantalán que está entre la Cofradía de Pescadores y los muelles pesqueros y el club náutico se trasladarán a la escollera de Levante. Allí ya hay amarres públicos. Marc García ha subrayado que "es más lógico" agrupar todos estos atraques.

La obra quizá más esperada es la del aparcamiento público. Es en altura (planta baja y dos alturas). Tendrá capacidad para 134 coches. El conseller ha asegurado que el club náutico ya cuenta con constructora y podría iniciar esos trabajos ya mismo. Pero se ha decidido dejarlos para después del verano. Meter camiones y maquinaría en el "rovellet" del puerto, y todo el trajín de obras en junio, julio, agosto e incluso septiembre generarían colapso de coches y mil molestias.

Plaza y mirador

Marc García ha asegurado que el aparcamiento tendrá una arquitectura integrada y que predominará la estética del muro de "pedra seca". Ha afirmado que su altura no sobrepasará la del vial de la Caleta del Port. Estará coronado por una plaza pública. "Será un espectacular mirador a la bahía de Xàbia".

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El aparcamiento es la obra más cara de toda esta remodelación. Sube a 4,2 millones de euros. El conseller ha destacado que a la inversión privada en el puerto se une la que está realizando la concesionaria de los amarres del canal de la Fontana. Ha dicho que suman 8 millones de euros. Ha insistido en que el aparcamiento era una reivindicación de la alcaldesa.