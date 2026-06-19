L'Escaldà, la "penya" de las fiestas de Xàbia que hace cultura, saca a la calle la memoria de la escuela y rescata una colección de azulejos valencianos del XIX

Ni pizca de nostalgia. Esta "penya" hace memoria. Este año ha sacado a la calle la exposición "Les nostres fotos escolars". "Son muy diferentes a las de nuestros hijos y nietos", se lee en el texto que explica la muestra. La "penya", que es l'Escaldà de Xàbia, fundada en 1976 y que ha convertido su casal en una suerte de "museo" de etnología (la colección de aperos agrícolas y de útiles de los oficios tradicionales es magnífica), ha reunido fotos de entre los años 1940 y 1970.

Todos los que fueron al cole en esos años guardan esa imagen de niñas y niños aplicadísimos, sentados en el pupitre y con el mapa de España detrás. Foto fija y escenario "ideológico" construido. "Estas fotos nos recuerdan, entre otras cosas, los cuadernos Rubio de caligrafía, la leche en polvo, los bollos de chocolate de la marca Lloret, las canciones que cantábamos mientras estábamos en la fila para entrar a clase o las oraciones que rezábamos o catábamos en mayo, el mes de María".

Algunos de los "taulells" valencianos del siglo XIX / A. P. F.

La evolución de la foto escolar da para investigar a fondo. Ahora hay profusión de imágenes. Ahora "representan el día a día de la clase. A través de ellas podemos saber los proyectos que se han trabajado: pegar hojas secas en una corona para celebrar 'la festa de la Tardor', maquillarse para los carnavales, fotos con animales dado que han viajado a la granja escuela, amasando las monas de Pascua, ensayando una danza porque se acerca el Corpus..." Es evidente que de aquella rígida educación dominada por el nacionalcatolicismo se ha pasado a una escuela pública, democrática, moderna, libre, inclusiva y abierta (hoy toca reivindicarla con fuerza). Echar la vista atrás y hacer memoria es siempre tremendamente pedagógico.

Las maravillas de la Penya l'Escaldà de Xàbia y el pasacalle (imágenes) / A. P. F.

Además, l'Escaldà recuerda a los fotógrafos que iban a los colegios a tomar las fotos. Las más antiguas son de "Foto-Reportaje Damián, un popular estudio fotográfico de València que estuvo activo durante las décadas de 1940 y 1950". No obstante, la mayoría las tomó Laboratorios Fotográficos E. Utrilla, también de València. También hay imágenes de Antonio Aguado y Ángeles Bas, los fotógrafos locales, que, "en un principio, compraban las cartulinas de paspartú a la imprenta Esquerdo de Dénia y, más tarde, a la imprenta Botella de Xàbia".

La exposión es, sí, pura pedagogía. Estos días, cuando pasan los pasacalles, los jóvenes festeros miran las fotografías de reojo. Esa escuela fue la de sus abuelos.

"Taulells" del siglo XIX

L'Escaldà sigue sumando nuevos fondos a su "museo". Bartolomé Bas muestra la colección de azulejos valencianos del siglo XIX que les ha donado Benjamín Moya. Artesanía sencilla, luminosa y bella. Son pintados a mano. La datación es precisa: entre 1820 y 1880. Otro antiguo oficio entra en este museo, el oficio de la "taulelleria" valenciana.

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Y otras dos "novedades" las han entregado los hermanos Molina. Una es un brazo de bronce para una lámpara de carburo. Y la otra, un artilugio ciertamente curioso, una bomba de rocío manual (un Flit para los mosquitos) de fabricación casera.