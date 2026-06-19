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Rescatan en Xàbia a un chico de 18 años arrastrado mar adentro cuando hacía paddle surf

La madre avisó, angustiada, tras ver cómo su hijo se alejaba de la costa y, al final, lo perdía de vista

El Cap de la Nau de Xàbia

El Cap de la Nau de Xàbia / Levante-EMV

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Teresa Andreu

Xàbia

El mar no es un juego. Salvamento Marítimo ha rescatado a un chico de 18 años al que la marea y el viento arrastraron mar adentro cuando hacía paddle surf en Xàbia. La Salvamar Fénix, la embarcación de Salvamento Marítimo con base en el puerto xabienc, encontró al joven en las proximidades del Cap de la Nau. Lo trasladó, sano y salvo, al puerto.

La madre del chico avisó, angustiada, tras ver cómo el joven iba mar adentro y al perderlo, al final, de vista. De inmediato se activó la búsqueda. El Centro de Coordinación de València de Salvamento Marítimo contactó con al Policía Local de Xàbia y la Cruz Roja. La Salvamar Fénix rastreó la costa hasta dar con el paddlesurfista.

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