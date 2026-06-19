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Residuos en el mar: hallan en el estómago de un atún en Xàbia tres botellas de plástico

Los pescadores han divulgado las imágenes para advertir del impacto que la contaminación tiene en el medio marino

Las botellas de plástico encontradas en el estómago del atún

Las botellas de plástico encontradas en el estómago del atún / Levante-EMV

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

El atún rojo se ha recuperado maravillosamente en el Mediterráneo. Xàbia es el gran puerto de atún. Pero no todo son buenas nuevas. La contaminación (durante años se pensó que el mar era un "vertedero" que todo se lo tragaba) llega a las entrañas del mar. Y así lo han constatado unos pescadores de Xàbia. Han difundido unas imágenes reveladoras. Atraparon un atún de más de 200 kilos (cumpliendo, por supuesto, toda la normativa y respetando los estrictos cupos). Una pieza de impresión. Al despiezarlo, eso que se llama el "ronqueo" del atún, se llevaron una desagradable sorpresa. Encontraron en el estómago del animal tres botellas de plástico. Han querido dar visibilidad al impacto que tienen los plásticos en el mar.

Este diario ha consultado con marineros veteranos de Xàbia y han coincidido en que es importante que se conciencie sobre la preservación de los ecosistemas sumergidos. Son valiosísimos en la Marina Alta: extensas praderas de posidonia oceánica y de cymodocea nodosa, los "alguers" (así los llaman los pescadores) generadores de vida y biodiversidad. Alertan de que el mar no puede convertirse en un gran "vertedero". Recuerdan que los temporales suelen sacar a las playas gran cantidad de plásticos y residuos. También apuntan que esa manía de tirar las toallitas húmedas al retrete acaba contaminando los mares. Un gesto incívico en tierra puede tener impacto en el medio marino y, tarde o temprano, saldrá a la superficie.

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Realidad sumergida e inquietante

Estos marineros también señalan que ellos, al salir a faenar, recuperan plásticos y los llevan a puerto para arrojarlos en los contenedores. Son quienes mejor conocen esa realidad sumergida e inquietante de la contaminación de los mares.

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