Hallan con vida a un anciano desaparecido en la Vall de Gallinera tras horas de intensa búsqueda

El aviso de que un vecino de avanzada edad que sufre Alzhéimer y Parkinson había desaparecido se produjo a las 12 horas. Se activó de inmediato un amplio dispositivo de búsqueda y rescate. La búsqueda, llevaba a cabo en Benialí, en la Vall de Gallinera, en terrenos bastante abruptos, fue complicada. También intensa. Se prolongó durante muchas horas.

Por suerte, ahora los días son largos y hay muchas horas de sol. El Consorcio Provincial de Bomberos ha precisado que la intervención terminó a las 21.06 horas. Fue entonces cuando los rescatadores bajaron al anciano del helicóptero y lo transfirieron a las ambulancias. El equipo médico lo atendió y trasladó a un centro sanitario.

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Teresa Andreu

Acurrudado en unos matorrales

Al anciano lo encontraron acurrucado en unos matorrales. Se había desorientado. Participaron en el operativo Protección Civil, trabajadores municipales, la Guardia Civil, los servicios sanitarios de la Generalitat Valenciana, los bomberos del Consorcio de Alicante y el Grupo Especial de Rescate, que también es del Consorcio de Bomberos.