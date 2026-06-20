Rafa Carrió (Compromís) ya es alcalde de Dénia y lucha contra el reloj: tiene un año para dejar "la mejor ciudad posible para nuestros hijos y nietos"

El reto es mayúsculo. A Rafa Carrió, de Compromís, se le adivina la calma. No se le ve apresurado. Pero hoy ha iniciado una carrera contrarreloj. Tiene un año. En política, pasa en un decir amén. Hoy se ha convertido en el nuevo alcalde de Dénia. Releva al socialista Vicent Grimalt, que lo ha sido durante los últimos 11 años.

El cambio de alcalde estaba pactado desde el inicio de legislatura. El pacto de PSPV y Compromís va a seguir con la velocidad de crucero que lleva desde el primer día. Pero a Carrió le toca marcar perfil propio. Y ha lanzado un reto colosal. Ha mirado a sus dos nietos, que estaban sentados en el suelo en primera fila, y ha proclamado que "no hay ideología más importante que el futuro de nuestros hijos e hijas, nietos y nietas".

Y ha dado la pauta de lo que es inaplazable: afrontar "seriamente" el problema de acceso a la vivienda, seguir exigiendo inversiones educativas, ofrecer oportunidades a los jóvenes, que los mayores tengan "lugares dignos para estar y convivir" (ha prometido luchar por la segunda residencia), avanzarse a los desafíos ambientales y proteger el territorio. Ha afirmado que urge crear más espacios verdes y más refugios climáticos (el Bosc de Diana, por ejemplo).

Las imágenes de la investidura de Rafa Carrió, de Compromís, como alcalde de Dénia / A. P. F.

También ha dejado claro que "necesitamos continuar reflexionando sobre qué modelo turístico queremos". Y ha pedido que estos retos de futuro, los de "la Dénia que dejaremos a nuestros hijos y nietos", son "demasiado importantes como para convertirlos en una batalla entre partidos".

Un año y un reto enorme: gobernar sin pensar en el rédito inmediato, sino en el futuro. Carrió tiene un año. El tiempo pasa volando. Empezar su etapa de alcalde con una reflexión de calma y de futuro, es decir, sin el apresuramiento habitual de la política, hace vislumbrar que el nuevo alcalde no quiere perder el tiempo en batallitas estériles ni enredarse en la política de la precipitación y el efectismo.

Rafa Carrió ha recibido la vara de alcalde de Vicent Grimalt: esa imagen cierra las tiranteces de los últimos días / A. P. F.

El pleno no ha dejado ni una mínima sorpresa. La candidata del PP, Pepa Font, y los de Gent de Dénia, Mario Vidal, y Vox, Félix Redondo, han presentado candidatura a sabiendas de que no iban a ningún lado. Grimalt le ha entregado la vara de mando a su sucesor. Se han fundido en un abrazo. Dan por superadas las tiranteces de las últimas semanas. Carrió ha dado las gracias a Grimalt y a todos los concejales del gobierno local. Y ha expresado también su agradecimiento "al equipazo del que formo parte en el ayuntamiento".

El nuevo alcalde ha reivindicado al "amigo y compañero Sebastià Garcia", quien fue alcalde por la UPV entre 1991 y 1995 y entre 1997 y 1999. Ahora la alcaldía vuelve a ser valencianista tras 27 años. Carrió ha roto la alternancia entre PP y PSPV (16 años de alcaldes del PSPV, Grimalt y Paqui Viciano, y 12 de alcaldes populares, Miguel Ferrer y Ana Kringe). Ha dicho de Sebastià que es el paradigma del buen alcalde: "se paraba por la calle a escuchar, saludaba a la gente por su nombre, se implicaba en los problemas cotidianos, ayudaba sin preguntar antes a quien votaba cada uno y sabía que la política solo tiene sentido cuando mejora la vida de la gente". Ha afirmado que Sebastià García es "una inspiración" para él.

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Llama a recuperar la "amistad civil"

Ha defendido que Dénia necesita recuperar "una cosa muy valiosa, la amistad civil". Lo ha definido como la capacidad de discrepar con respeto y de pensar diferente, pero trabajar todos juntos. "Pasan los años y las legislaturas, pero lo que siempre quedará será la ciudad que hemos sido capaces de construir juntos", ha advertido Carrió, que tiene a partir de ahora un año por delante para plasmar su talante y culminar e impulsar proyectos. Es un suspiro en política.