Los consejos para saltar con seguridad los "focs de Sant Joan": Xàbia se prepara para su noche más mágica

Xàbia se prepara para su noche más mágica, la dels "Focs de Sant Joan". Será este martes. Las vecinas y vecinos (y una avalancha de visitantes) saltan las hogueras que se prenden en las rondas y la Placeta del Convent, en el centro urbano. Es una fiesta tan multitudinaria que hay que tomar todas las precauciones posibles. Además, con el fuego hay que ir con mucho cuidado.

Con el objetivo prioritario de que vecinos, vecinas y visitantes puedan disfrutar de esta tradición con las máximas garantías de seguridad, la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Xàbia ha coordinado un amplio dispositivo preventivo para el desarrollo de los actos más multitudinarios de las fiestas.

Xàbia se entrega al fuego: multitudinaria "nit de Sant Joan" / Levante-EMV

El operativo contará con la participación activa y coordinada de profesionales y voluntarios de distintos cuerpos y entidades de emergencia y seguridad, que velarán por la protección de las personas, el control de accesos y el correcto desarrollo de las celebraciones en las zonas de mayor afluencia.

La reunión de coordinación / Levante-EMV

En concreto, el dispositivo estará integrado por efectivos de la Policía Local de Xàbia, Guardia Civil, Bomberos del Consorcio Provincial de Alicante, Protección Civil, Cruz Roja, así como por los voluntarios de Balcón al Mar y Amigos Europeos.

Desde la Concejalía de Seguridad se destaca la importancia de la coordinación entre todos los servicios implicados para ofrecer una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia y garantizar que una de las tradiciones más emblemáticas del municipio transcurra con total normalidad.

Recomendaciones para disfrutar de els focs con seguridad

El Ayuntamiento recuerda que la colaboración ciudadana resulta fundamental para prevenir accidentes y contribuir al buen desarrollo de la celebración. Por ello, se solicita atender en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y emergencias y seguir las siguientes recomendaciones:

Antes de realizar el salto:

• Comprobar que la hoguera sea adecuada, estable y segura.

• Utilizar ropa apropiada, preferentemente de algodón, y calzado cerrado.

• Evitar mochilas, bolsos o accesorios colgantes que puedan engancharse durante el salto.

Durante el salto:

• Esperar el turno correspondiente y asegurarse de que la zona de paso y recepción esté completamente despejada.

• Tomar el impulso suficiente para superar las llamas con seguridad y mantener el equilibrio al aterrizar.

• Vigilar en todo momento a los menores de edad.

• Abstenerse de participar si no se siente completamente seguro para hacerlo.

Después del salto:

• Revisar la ropa y la piel para comprobar que no exista ningún foco de ignición.

• Acudir inmediatamente a los puntos sanitarios habilitados en caso de quemaduras o cualquier otra lesión.

Medidas específicas para el correfoc

Debido a las características propias del correfoc, el Ayuntamiento insiste en la necesidad de respetar las normas de seguridad específicas para este espectáculo de fuego:

• Utilizar ropa de manga larga y pantalón largo de algodón, proteger el cuello con un pañuelo de fibra natural y cubrir la cabeza con un gorro de tela.

• Emplear calzado cerrado y flexible.

• Evitar totalmente las prendas sintéticas por su elevada inflamabilidad.

• En caso de que la ropa se prenda fuego, no correr; tirarse al suelo y rodar sobre uno mismo para apagar las llamas.

• Respetar el espacio de actuación del grupo de fuego y no encender elementos pirotécnicos particulares cerca de los participantes oficiales.

• Proteger adecuadamente gafas, cámaras fotográficas y equipos de vídeo, ya que las chispas pueden causar daños irreversibles.

Desde el Ayuntamiento de Xàbia se hace un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva para que esta noche tan especial pueda disfrutarse con seguridad, prudencia y respeto, manteniendo viva una de las tradiciones más arraigadas y emblemáticas del municipio.