Cuatro escenarios, cuatro conciertos: así suena la 3ª edición del Festival SONE en Benissa

Benissa volverá a llenarse de música en directo con la celebración de la tercera edición del Festival SONE, una propuesta cultural que nació en 2024 con el objetivo de impulsar la música en vivo en la calle y acercarla a nuevos espacios del municipio.

El festival surge con la idea de sacar la música de los espacios culturales habituales, como el Centre d’Art Taller d’Ivars o el Saló Cultural, así como de las ubicaciones más frecuentadas del centro urbano, para llevarla a rincones menos habituales pero con gran encanto.

Arturo Poquet, alcalde de Benissa, y Pepa Bertomeu, concejala de Cultura / Levante-EMV

Siguiendo esta filosofía, SONE toma como referencia los puntos cardinales desde el centro de Benissa —Sur, Oeste, Norte y Este— para configurar un recorrido musical único. El resultado es un festival compuesto por cuatro conciertos en cuatro ubicaciones diferentes del término municipal.

Programación SONE 2026

El festival se desarrollará del 2 al 5 de julio con la siguiente programación:

•Jueves 2 de julio, 22:00 h

Pinada de Selva (Sur)

Babalú Band presenta “Route 66”

Una formación valenciana inspirada en las grandes bandas americanas de jazz, swing y soul. Con un espectáculo elegante y dinámico, el grupo combina clásicos de artistas como Frank Sinatra, Aretha Franklin o Marvin Gaye con versiones de Queen, Robbie Williams o Rihanna.

Flamenco y otros sones / Levante-EMV

• Viernes 3 de julio, 22:00 h

Plaça del Convent Franciscà (Oeste)

Irene Carrión y Óscar Zoilo, con la colaboración de Carmen Coy y Diego Pérez, presentan “Flamenco y otros sones

Un dúo que fusiona la esencia del flamenco con una sólida formación académica. La guitarra flamenca, el violonchelo y la voz se unen en una propuesta emotiva que combina tradición y sensibilidad contemporánea.

El Cuarteto de Cuerda de València / Levante-EMV

• Sábado 4 de julio, 22:30 h

Placeta Vella (Monument al Riberer) (Norte)

Cuarteto de Cuerda Valencia presenta “4Pop.es”

Con más de quince años de trayectoria, este cuarteto destaca por su versatilidad, fusionando música clásica con pop, rock y electrónica. Han actuado en escenarios de prestigio y forman parte del reconocido ciclo internacional “Candlelight”.

El grupo Salsa Crew / Levante-EMV

• Domingo 5 de julio, 20:00 h

Plaça de l’Església Vella (Este)

The Salsa Crew

Una formación internacional de música latina que ofrece un directo enérgico y festivo. Su repertorio recorre los grandes éxitos de la salsa, garantizando una experiencia llena de ritmo, emoción y baile.

Noticias relacionadas

El Festival SONE consolida así su apuesta por descentralizar la cultura y dinamizar diferentes espacios de Benissa, convirtiendo cada concierto en una experiencia única tanto para vecinos como para visitantes.