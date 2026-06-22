Se entrega el agresor que golpeó con una barra de hierro a un joven en Xàbia y lo dejó inconsciente

El presunto agresor que golpeó con un objeto contundente (una barra de hierro o un bate de béisbol) a un joven en la cabeza durante una pelea y lo dejó tirado en el suelo e inconsciente se entregó ayer domingo, sobre las 19 horas, en el cuartel de la Guardia Civil de Xàbia. Se entregó voluntariamente, pero costó persuadirle. La Policía Local trabajó intensamente para convencerlo de que saliera de su escondrijo y no forzara las cosas hasta el punto de que los agentes tuvieran que irrumpir en la vivienda para sacarlo arrestado.

Vecinos de la calle Calvari, en el centro urbano de Xàbia, han trasladado a este diario que la Policía Local llevó a cabo una excelente labor para persuadir al presunto agresor, al que tenían identificado desde poco después de que se diera a la fuga tras golpear al joven. Durante más de dos horas, los agentes permanecieron en la citada calle. El ahora detenido estaba escondido en una vivienda. Se resistía a salir. La Policía Local lo tenía localizado y, de alguna forma, acorralado. No quisieron emplear la fuerza, sino convencer al hombre de que no tenía escapatoria y que lo mejor era que se entregara sin oponer resistencia.

Esa estrategia dio resultado y el agresor terminó entrando en razón y convenciéndose de que lo mejor que podía hacer era entregarse. Los vecinos que han contactado con este diario han agradecido la labor policial y el tacto con el que los agentes llevaron a cabo la operación que culminó con el sospechoso entregándose en las dependencias de la Guardia Civil.

Las cámaras grabaron la pelea

La Policía Local pudo identificar y localizar a este hombre dado que hay cámaras de seguridad instalada en esta calle (se instalaron para atajar conflictos y evitar la venta de droga al menudeo en una vivienda) y toda la secuencia de la pelea quedó grabada.

Noticias relacionadas

El joven agredido quedó inconsciente en el suelo tras recibir el impacto en la cabeza. Acudieron una ambulancia de SVB y un equipo médico del SAMU. Lo estabilizaron y trasladaron al hospital de Dénia, donde ha permanecido ingresado en la UCI.