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La tortuga Diana vuelve a Dénia: registrado el primer desove del año en la Comunitat Valenciana

Diana ha vuelto por tercer año consecutivo a crear su nido a las playas de La Marina Alta

Hallazgo del primer nido de tortuga boba en Dénia

Hallazgo del primer nido de tortuga boba en Dénia / Levante-EMV

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Lucía Prieto

Alfons Padilla

Dénia

El primer desove de tortugas del año en la Comunitat Valenciana ya ha ocurrido. La tortuga Diana ha regresado a las playas de Dénia para depositar sus huevos, y lo ha hecho por tercer año consecutivo. Esta madrugada, la hembra de tortuga boba (caretta caretta) ha vuelto a la playa de la Marineta Cassiana para poner el primer nido de la temporada localizado en la Comunitat Valenciana. Se trata de una puesta de 106 huevos, que ya ha sido trasladada a una zona segura de la playa.

Hallazgo del primer nido de tortuga boba en Dénia

Hallazgo del primer nido de tortuga boba en Dénia / Levante-EMV

Traslado al Oceanogràfic

De los 106 huevos depositados por Diana en Dénia, 10 han sido trasladados a las incubadoras del Oceanogràfic para maximizar sus posibilidades de éxito, tal como han informado en sus redes sociales. El resto de los huevos se han reubicado en una zona protegida de una playa de Dénia, donde continuarán su desarrollo bajo vigilancia.

Habría sido el gerente del Portet de Dénia quien ha encontrado a la tortuga y ha dado aviso. Gracias al trabajo coordinado de la Red de Varamientos, se pudo activar el protocolo de protección del nido.

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Al encontrar una tortuga o nido, 112

Desde el Oceanogràfic avisan, si alguien se encuntra una tortuga saliendo del mar, un nido o bien rastros de ellas en la arena, se debe evitar iluminarlas y molestarlas, y hay que llamar al 112 para avisar del hallazgo y activar los protocolos para protegerlas.

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